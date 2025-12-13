Devlet Buraya Taşınanların Kirasını Ödeyecek! Yıl Sonuna Kadar Vakit Var
İtalya’da nüfus kaybı yaşayan kasabalar için teşvik hamleleri hız kazandı. Toskana’daki Radicondoli, yeni sakinler çekmek amacıyla dikkat çeken destek paketini duyurdu. Program kapsamında taşınanlara kira yardımı ve konut teşvikleri sunuluyor. Başvurular yıl sonuna kadar kabul edilecek. Yetkililer, talebin her geçen gün arttığını belirtiyor.
İşte Radicondoli’de sunulan desteklerin tüm ayrıntıları...
Yerleşene kira desteği, alıcıya hibe: Radicondoli’den kapsamlı paket
Taahhüt süresi netleşti! Kalıcı yaşam hedefleniyor
Radicondoli, İtalya’da sıkça gündeme gelen sembolik fiyatlı konut satışlarından ayrışıyor
