Devlet Buraya Taşınanların Kirasını Ödeyecek! Yıl Sonuna Kadar Vakit Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 12:38

İtalya’da nüfus kaybı yaşayan kasabalar için teşvik hamleleri hız kazandı. Toskana’daki Radicondoli, yeni sakinler çekmek amacıyla dikkat çeken destek paketini duyurdu. Program kapsamında taşınanlara kira yardımı ve konut teşvikleri sunuluyor. Başvurular yıl sonuna kadar kabul edilecek. Yetkililer, talebin her geçen gün arttığını belirtiyor.

İşte Radicondoli’de sunulan desteklerin tüm ayrıntıları...

Yerleşene kira desteği, alıcıya hibe: Radicondoli’den kapsamlı paket

Toskana bölgesinde, Siena’nın batısındaki tepelerde konumlanan Radicondoli kasabası, yeni yerleşimcilere yönelik geniş çaplı teşvik programını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Francesco Guarguaglini, kasaba nüfusunu artırmak amacıyla 400 bin Euro’yu aşan kaynak ayrıldığını açıkladı. Program; kira desteği, konut satın alma hibeleri, çevreci enerji teşvikleri ve öğrencilere yönelik yardımları kapsıyor.

CNN Travel kaynaklı bilgilere göre, yıl sonuna kadar başvuru yapan ve 2026’nın başında kasabaya taşınanlar için ilk iki yıl boyunca kira giderleri belediye tarafından karşılanacak. Ev satın almak isteyenler ise toplam maliyetin yüzde 15 ila 25’ine kadar hibe desteğinden faydalanabilecek. Sağlanan destekler geri ödeme şartı içermiyor, ancak uzun vadeli ikamet taahhüdü isteniyor.

Taahhüt süresi netleşti! Kalıcı yaşam hedefleniyor

Radicondoli Belediyesi, teşviklerin geçici yerleşimleri değil kalıcı yaşamı hedeflediğini vurguluyor. Konut satın alanlar için en az 10 yıl kasabada yaşama şartı aranıyor. Kiracılar açısından belirlenen süre ise 4 yıl olarak açıklandı. Taahhüt süresine uyulmaması halinde desteklerin geri talep edilebileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, son iki yılda uygulanan benzer teşvikler sayesinde kasabaya 60 yeni kişinin taşındığını aktarıyor. Nüfusu 966 seviyesine kadar gerileyen yerleşim için söz konusu artış önemli kabul ediliyor. Yaklaşık 450 konutun bulunduğu kasabada 100’e yakın evin hala boş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Radicondoli, İtalya’da sıkça gündeme gelen sembolik fiyatlı konut satışlarından ayrışıyor

Belediye yönetimi, kasabadaki yapı stokunun büyük bölümünün yaşanabilir durumda olduğunu vurguluyor. Ağır tadilat zorunluluğu bulunmaması, yerleşmeyi düşünenler açısından önemli avantaj olarak öne çıkıyor.

Bin yılı aşan geçmişe sahip yerleşim; Arnavut kaldırımlı sokakları, kiremit çatılı evleri ve Orta Çağ savunma duvarlarının izlerini koruyor. Floransa’ya yaklaşık 1 saatlik mesafede yer alan kasaba, çevresindeki zeytinlikler, tarım arazileri, şarap bağları ve kalelerle dikkat çekiyor. Belediye yetkilileri, sakin yaşam arayanlar için Radicondoli’nin güçlü alternatif sunduğunu belirtiyor.

