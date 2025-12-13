Devlet Buraya Taşınanların Kirasını Ödeyecek! Yıl Sonuna Kadar Vakit Var

Radicondoli Belediyesi, teşviklerin geçici yerleşimleri değil kalıcı yaşamı hedeflediğini vurguluyor. Konut satın alanlar için en az 10 yıl kasabada yaşama şartı aranıyor. Kiracılar açısından belirlenen süre ise 4 yıl olarak açıklandı. Taahhüt süresine uyulmaması halinde desteklerin geri talep edilebileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, son iki yılda uygulanan benzer teşvikler sayesinde kasabaya 60 yeni kişinin taşındığını aktarıyor. Nüfusu 966 seviyesine kadar gerileyen yerleşim için söz konusu artış önemli kabul ediliyor. Yaklaşık 450 konutun bulunduğu kasabada 100’e yakın evin hala boş olduğu bilgisi paylaşıldı.