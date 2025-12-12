onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japonya 2025'in "Ruh Halini" Yansıtan Kelimeyi Seçti! Tüm Sene O Konuşulmuştu

Japonya 2025'in "Ruh Halini" Yansıtan Kelimeyi Seçti! Tüm Sene O Konuşulmuştu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 15:06

Japonya’da her yıl aralık ayında ülkenin sosyal ruh halini yansıtan tek bir kanji karakteri seçiliyor. Kamuoyunun oylarıyla belirlenen karakter, yıl boyunca yaşanan toplumsal, ekonomik ve politik gelişmelerin sembolü olarak kabul ediliyor. 2025 yılı için yapılan oylamada sonuç dikkat çekiciydi. 

Bu yıl Japon halkı, 'ayı' anlamına gelen 'kuma' karakterini seçti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025’in kanji’si neden "ayı" oldu?

2025’in kanji’si neden "ayı" oldu?

Kyoto merkezli Japonya Kanji Yeterlilik Test Vakfı, Kiyomizu Tapınağı’nda düzenlenen törende 2025’in kanjisini açıkladı. Posta ve internet üzerinden kullanılan yaklaşık 190 bin oyun sonucunda 'kuma' karakteri en fazla oyu alarak zirveye yerleşti.

Vakıf yetkilileri, bu tercihin arkasındaki en önemli nedenin ülke genelinde rekor seviyeye ulaşan ayı vakaları olduğunu belirtti. 2025 boyunca Japonya’nın birçok bölgesinde ayıların yerleşim alanlarına indiği, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara yol açtığı bildirildi.  Artan saldırılar, kamuoyunda endişe yaratırken merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin aldığı önlemler de yıl boyunca yoğun şekilde tartışıldı.

Törende Kiyomizu Tapınağı’nın Budist başrahibi Mori Seihan, 1,5 metre uzunluğundaki geleneksel waşi kağıdına büyük bir kaligrafi fırçasıyla 'kuma' karakterini yazdı. Mori, yaptığı açıklamada saldırılarda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirtti.

Ayı tartışmaları, pirinç ve siyaset detayı da etkili oldu.

Ayı tartışmaları, pirinç ve siyaset detayı da etkili oldu.

Oy sayımında ikinci sırada yer alan kanji ise 'pirinç' anlamına gelen 'kome' oldu. Pirinç fiyatlarının önceki yıla kıyasla artmaya devam etmesi bu tercihte etkili olurken, Japoncada ‘kome’ karakterinin Amerika’yı çağrıştırması da dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlaması ve yüksek gümrük tarifeleriyle Japonya iç siyasetinde yarattığı ekonomik tartışmalarla ilişkilendirildi.

Öte yandan 'ayı' karakterinin seçilmesinde bir diğer sembolik neden olarak, Wakayama eyaletindeki bir tema parkından dört dev pandanın Çin’e geri gönderilmesi de gösterildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın