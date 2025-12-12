Japonya 2025'in "Ruh Halini" Yansıtan Kelimeyi Seçti! Tüm Sene O Konuşulmuştu

Kyoto merkezli Japonya Kanji Yeterlilik Test Vakfı, Kiyomizu Tapınağı’nda düzenlenen törende 2025’in kanjisini açıkladı. Posta ve internet üzerinden kullanılan yaklaşık 190 bin oyun sonucunda 'kuma' karakteri en fazla oyu alarak zirveye yerleşti.

Vakıf yetkilileri, bu tercihin arkasındaki en önemli nedenin ülke genelinde rekor seviyeye ulaşan ayı vakaları olduğunu belirtti. 2025 boyunca Japonya’nın birçok bölgesinde ayıların yerleşim alanlarına indiği, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara yol açtığı bildirildi. Artan saldırılar, kamuoyunda endişe yaratırken merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin aldığı önlemler de yıl boyunca yoğun şekilde tartışıldı.

Törende Kiyomizu Tapınağı’nın Budist başrahibi Mori Seihan, 1,5 metre uzunluğundaki geleneksel waşi kağıdına büyük bir kaligrafi fırçasıyla 'kuma' karakterini yazdı. Mori, yaptığı açıklamada saldırılarda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirtti.