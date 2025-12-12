Japonya 2025'in "Ruh Halini" Yansıtan Kelimeyi Seçti! Tüm Sene O Konuşulmuştu
Japonya’da her yıl aralık ayında ülkenin sosyal ruh halini yansıtan tek bir kanji karakteri seçiliyor. Kamuoyunun oylarıyla belirlenen karakter, yıl boyunca yaşanan toplumsal, ekonomik ve politik gelişmelerin sembolü olarak kabul ediliyor. 2025 yılı için yapılan oylamada sonuç dikkat çekiciydi.
Bu yıl Japon halkı, 'ayı' anlamına gelen 'kuma' karakterini seçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025’in kanji’si neden "ayı" oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayı tartışmaları, pirinç ve siyaset detayı da etkili oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın