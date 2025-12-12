300 Yıllık Batık Ortaya Çıktı: 724 Milyar TL’lik Hazine İçin 4 Ülke Karşı Karşıya
300 yılı aşkın süredir Karayipler’in derinliklerinde yatan San José kalyonu, yeniden dünya gündeminde. İspanyol donanmasına ait gemiden çıkarılan ilk tarihi eserler, yalnızca arkeoloji değil uluslararası hukuk tartışmasını da beraberinde getirdi. Altın paralar, porselenler ve dev bir top, tarihin en büyük batık hazinelerinden birinin gerçekten var olduğunu kanıtladı.
Değeri 724 milyar TL’ye kadar çıkan bu servet için dört ülke hak iddia ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1708’de batan San José, 200 tonluk yüküyle tarihin en zengin gemilerinden biriydi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024’te başlatılan projeyle ilk kez hazineye ait eserler çıkarıldı
724 milyar TL’lik hazine için uluslararası hukuk savaşı başladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın