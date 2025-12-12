300 Yıllık Batık Ortaya Çıktı: 724 Milyar TL’lik Hazine İçin 4 Ülke Karşı Karşıya

300 yılı aşkın süredir Karayipler’in derinliklerinde yatan San José kalyonu, yeniden dünya gündeminde. İspanyol donanmasına ait gemiden çıkarılan ilk tarihi eserler, yalnızca arkeoloji değil uluslararası hukuk tartışmasını da beraberinde getirdi. Altın paralar, porselenler ve dev bir top, tarihin en büyük batık hazinelerinden birinin gerçekten var olduğunu kanıtladı.

Değeri 724 milyar TL’ye kadar çıkan bu servet için dört ülke hak iddia ediyor.

