Dünyanın En Az Güneş Alan Şehri! Yılda Yalnızca 26 Gün Güneş Görebiliyor
Dünyanın bazı şehirleri güneşle iç içe yaşarken bazıları neredeyse karanlık bir döngünün içinde yaşıyor. Yeni veriler, gezegenin en az güneş gören bölgelerini gözler önüne serdi. Listenin başındaki Totoro, yılda yalnızca 26 güne denk gelen 637 saatlik güneş süresiyle 'dünyanın en karanlık şehri' olarak adlandırılıyor. Gri gökyüzü, puslu sokaklar ve kısa anlık aydınlanmalar bu şehirlerin ortak kaderi.
Bir bölgenin yıllık güneşlenme süresi yalnızca gün uzunluğuyla açıklanmıyor
Uzun süre güneş görmeyen bölgelerde yaşayan insanlar için günlük hayat farklı bir ritimde akıyor
İşte dünyanın en az güneş alan 10 şehri
