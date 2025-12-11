Dünyanın En Az Güneş Alan Şehri! Yılda Yalnızca 26 Gün Güneş Görebiliyor

Coğrafi konum, iklim tipi, deniz etkisi, hava akımları ve topografya güneş ışığının yere ulaşmasını doğrudan belirliyor. Örneğin ekvatora yakın bölgelerin sıcak ve nemli yapısı, yoğun bulutluluk nedeniyle güneşin görünmesini zorlaştırabiliyor.

Aynı şekilde kutup kuşağına yakın bölgeler de uzun karanlık dönemler, düşük açıyla gelen ışık ve yüksek bulut örtüsü nedeniyle yıl boyunca sınırlı güneş alıyor.

Öte yandan bazı şehirler, bulutların adeta çatı görevi gördüğü vadilerde kurulu. Sürekli sis, yoğun su buharı, muson etkisi veya okyanus akıntıları güneşin hiç görünmediği günlerin sayısını artırıyor. Tüm bu faktörler birleştiğinde, güneş ışığı bazı şehirlerde yılın yalnızca birkaç haftasında kendini gösterebiliyor.