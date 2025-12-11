onedio
Dünyanın En Az Güneş Alan Şehri! Yılda Yalnızca 26 Gün Güneş Görebiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 11:41

Dünyanın bazı şehirleri güneşle iç içe yaşarken bazıları neredeyse karanlık bir döngünün içinde yaşıyor. Yeni veriler, gezegenin en az güneş gören bölgelerini gözler önüne serdi. Listenin başındaki Totoro, yılda yalnızca 26 güne denk gelen 637 saatlik güneş süresiyle 'dünyanın en karanlık şehri' olarak adlandırılıyor. Gri gökyüzü, puslu sokaklar ve kısa anlık aydınlanmalar bu şehirlerin ortak kaderi.

Bir bölgenin yıllık güneşlenme süresi yalnızca gün uzunluğuyla açıklanmıyor

Coğrafi konum, iklim tipi, deniz etkisi, hava akımları ve topografya güneş ışığının yere ulaşmasını doğrudan belirliyor. Örneğin ekvatora yakın bölgelerin sıcak ve nemli yapısı, yoğun bulutluluk nedeniyle güneşin görünmesini zorlaştırabiliyor. 

Aynı şekilde kutup kuşağına yakın bölgeler de uzun karanlık dönemler, düşük açıyla gelen ışık ve yüksek bulut örtüsü nedeniyle yıl boyunca sınırlı güneş alıyor.

Öte yandan bazı şehirler, bulutların adeta çatı görevi gördüğü vadilerde kurulu. Sürekli sis, yoğun su buharı, muson etkisi veya okyanus akıntıları güneşin hiç görünmediği günlerin sayısını artırıyor. Tüm bu faktörler birleştiğinde, güneş ışığı bazı şehirlerde yılın yalnızca birkaç haftasında kendini gösterebiliyor.

Uzun süre güneş görmeyen bölgelerde yaşayan insanlar için günlük hayat farklı bir ritimde akıyor

Güneş ışığının azlığı özellikle mevsimsel duygu durum bozukluğu (SAD) gibi psikolojik sorunları tetikleyebiliyor. Gri gökyüzünün sürekli hâkimiyeti, motivasyon kaybı, uyku düzeninde bozulma ve düşük enerji bu bölgelerde sıkça rapor edilen durumlar arasında yer alıyor.

Ayrıca güneş ışığının düşük olduğu şehirlerde D vitamini eksikliği yaygın bir sağlık sorunu.

İşte dünyanın en az güneş alan 10 şehri

  • Bogotá, Kolombiya: 1.328 saat

  • Reykjavik, İzlanda: 1.326 saat

  • Ushuaia, Arjantin: 1.281 saat

  • Lima, Peru: 1.230 saat

  • Buenaventura, Kolombiya: 1.178 saat

  • Malabo, Ekvator Ginesi: 1.176 saat

  • Dikson, Rusya: 1.164 saat

  • Chongqing, Çin: 954 saat

  • Torshavn, Faroe Adaları: 840 saat

  • Totoro, Kolombiya: 637 saat

