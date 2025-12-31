Eğlenceli Bir Gecenin Ardından Normal Bir Gün Geçirebilirsiniz: Daha Az Hangover Olma Yöntemleri

Çılgınlar gibi eğlenilen bir gecenin sonu, taş gibi ağırlaşmış bir baş ve sürekli dönme dolaptaymışsınız hissi veren bir mide yüzünden hayalet gibi kalkılan bir sabah olmak zorunda mı? Bizce hayır! Sabah kalktığınızda sizi mahvetmiş olan şey büyük olasılıkla susuz kalmış olmanız. Bunu bir çırpıda yok etmek mümkün değil ama etkilerini azaltmak ve gününüzü normalleştirmek için birçok yöntem var. İşte gününüzü güzelleştirecek ve sizi eğlenceli gecelerin sonunda pişman etmeyecek o yöntemler!