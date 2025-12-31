Eğlenceli Bir Gecenin Ardından Normal Bir Gün Geçirebilirsiniz: Daha Az Hangover Olma Yöntemleri
Çılgınlar gibi eğlenilen bir gecenin sonu, taş gibi ağırlaşmış bir baş ve sürekli dönme dolaptaymışsınız hissi veren bir mide yüzünden hayalet gibi kalkılan bir sabah olmak zorunda mı? Bizce hayır! Sabah kalktığınızda sizi mahvetmiş olan şey büyük olasılıkla susuz kalmış olmanız. Bunu bir çırpıda yok etmek mümkün değil ama etkilerini azaltmak ve gününüzü normalleştirmek için birçok yöntem var. İşte gününüzü güzelleştirecek ve sizi eğlenceli gecelerin sonunda pişman etmeyecek o yöntemler!
Bol bol su için.
Taze meyve suyuyla yenilenin.
Mis gibi kokan bir zencefil çayı demleyin!
Kahveye bir süre ara verin.
Mutfağınızdan muzu eksik etmeyin!
Yumurtalı bir kahvaltı hazırlayın.
Tam tahıllı ve mis kokulu bir tost yapın!
Sıcacık bir sebze çorbası pişirin!
Hafif bir yürüyüşe çıkın.
