Eğlenceli Bir Gecenin Ardından Normal Bir Gün Geçirebilirsiniz: Daha Az Hangover Olma Yöntemleri

Eğlenceli Bir Gecenin Ardından Normal Bir Gün Geçirebilirsiniz: Daha Az Hangover Olma Yöntemleri

ruready - Onedio Üyesi
31.12.2025 - 23:26

Çılgınlar gibi eğlenilen bir gecenin sonu, taş gibi ağırlaşmış bir baş ve sürekli dönme dolaptaymışsınız hissi veren bir mide yüzünden hayalet gibi kalkılan bir sabah olmak zorunda mı? Bizce hayır! Sabah kalktığınızda sizi mahvetmiş olan şey büyük olasılıkla susuz kalmış olmanız. Bunu bir çırpıda yok etmek mümkün değil ama etkilerini azaltmak ve gününüzü normalleştirmek için birçok yöntem var. İşte gününüzü güzelleştirecek ve sizi eğlenceli gecelerin sonunda pişman etmeyecek o yöntemler!

Bol bol su için.

Bütün gece eğlendiniz ve alkol dolayısıyla da oldukça su kaybettiniz. Bu yüzden eve geldiğiniz an ilk işiniz su içmek olsun. Ayrıca yatmadan önce baş ucunuza bir şişe su koyun ve her uyandığınızda su için. Böylece sabah uyandığınızda dehidrasyon seviyeniz azalmış olur. Yine de bu yeterli gelmeyebilir. Bu nedenle uyandığınız andan itibaren bol su içmeye devam etmeniz gerekiyor. Kaybettiğiniz sıvıyı yavaş yavaş geri kazanıp güzel bir güne merhaba deyin!

Taze meyve suyuyla yenilenin.

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan meyve suları, akşamdan kalma halini atmaya yardımcı olur. Suyla birlikte kaybettiğiniz vitaminleri ve doğal şekeri taze meyvelerden alarak hem kendinize gelir hem enerji depolarsınız! Özellikle domates, portakal ve Hindistan cevizi gibi meyvelerin sularını tercih etmek, daha çabuk toparlanmaya yardımcı olur.

Mis gibi kokan bir zencefil çayı demleyin!

Baş dönmesi ve mide bulantısı için adeta bir ilaç olan zencefil çayı, özellikle hamile kadınların bulantıları bastırmak adına sıklıkla tercih ettiği bir bitki çayı. Alkolün ardından sizi rahatsız eden mide bulantısı da bu çayla bastırılabiliyor. Alkol sonrası hemen ayağa kalkmak isteyenlerin sabah rutinine eklemesi gereken bu çay için ihtiyacınız olan şeyler su, zencefil, limon ve bal. Kaynatıp için ve hangover'a güle güle deyin!

Kahveye bir süre ara verin.

Sizi kendinize getirecek şeyin koca bir fincan kahve olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama maalesef ki bu sizi daha kötü hale sokabilir. Kafein, vücudu dehidre eden bir madde olduğu için alkol sonrası kupa kupa kahve içmek çok da mantıklı bir hareket değil. Bu yüzden kahve gibi kafeinli içecekler yerine daha masum sıvılar tüketerek kendinize gelmeye çalışmalı, kısa bir süre için kahveye veda etmelisiniz.

Mutfağınızdan muzu eksik etmeyin!

Bütün gece içip kendinizi sürekli tuvalete attığınızda vücudunuz sadece su değil birçok mineral kaybediyor. Bunların başında da potasyum geliyor. Hangover halinden kurtulmak için kaybedilen potasyumun geri kazanılması gerekiyor çünkü potasyum düşüklüğü, mide bulantısı ve bitkinlik gibi durumların sebebi olabiliyor. Potasyumu ararken karşımıza ilk çıkan şey ise muz. Kolaylıkla erişilebilen bu meyve, potasyum takviyesi sağlayarak enerjinizi yükseltiyor.

Yumurtalı bir kahvaltı hazırlayın.

Her şeyin başını çeken yumurta, akşamdan kalma vücutla baş etmede de bir numaraya oynuyor. İçerdiği amino asitlerle alkolün toksik etkilerini hafifleten yumurta, hangover halini bir nebze azaltıyor. Az yağla hazırladığınız yumurtalı bir kahvaltı, kendinizi toparlamanız için oldukça iyi bir seçenek.

Tam tahıllı ve mis kokulu bir tost yapın!

Uyandığınızda yataktan çıkacak enerjiyi bulamamış olabilirsiniz. Maalesef bu enerjiyi artırmak için yerinizden kalkmanız gerekiyor. Kompleks ve hazmı kolay karbonhidratlar arasından bir seçim yapabilirsiniz. Tam tahıllı kızarmış ekmek veya tuzlu kraker gibi besinler, kan şekerini yükselterek enerjiyi yerine getirir ve midenizde rahatsızlık hissi yaratmadan güzel bir gün geçirmenize yardım eder.

Sıcacık bir sebze çorbası pişirin!

Hasta olunca akıllara gelen çorba, akşamdan kalmış bünyeleri de kendine getiriyor. Bol mineral ve vitamin içeren sebzelerle yapılan bir çorba, katı gıda tüketmek istemeyenlerin ilk tercihi oluyor. Kaybedilen su, potasyum, tuz ve vitaminleri geri veren sebze çorbası; adeta sihirli bir yiyecek gibi hangover halinize çare olacak!

Hafif bir yürüyüşe çıkın.

Oksijenin yaşam için gerekliliğinin herkes farkında. Peki, hangover günlerinde de önemli bir rolü olduğunu biliyor musunuz? Eğer sizi zorlamayacaksa dışarı çıkıp hafif bir yürüyüş yapmak, oksijen seviyenizi yükselterek vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardım eder. Kendinizi daha fazla dehidre etmeden yapacağınız bir yürüyüşle metabolizmanızı hızlandırabilir, alkolün üstünüzde yarattığı ağırlığı atabilirsiniz.

