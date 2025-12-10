onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
28 Kez Piyango Kazandı! Tüm Olasılıkları Alt Üst Eden Kadın: Joan Ginther

28 Kez Piyango Kazandı! Tüm Olasılıkları Alt Üst Eden Kadın: Joan Ginther

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 12:37

Amerika’da 'dünyanın en şanslı kadını' olarak bilinen Joan Ginther, bugüne dek görülmemiş bir rekora imza attı. Tam 28 kez piyango kazandı ve dört büyük ikramiyeyle 20.4 milyon doları cebe koydu. Üstelik bu başarı bir hafta, ay ya da kısa bir süreye yayılmış değil; tam 17 yıllık bir tarihten bahsediyoruz! Yani hikayesi yalnızca şansla açıklanmayacak kadar karmaşık.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stanford mezunu bir matematik dahisi, piyango dünyasını altüst etti.

Stanford mezunu bir matematik dahisi, piyango dünyasını altüst etti.

Joan Ginther, Stanford Üniversitesi’nde istatistik alanında doktora yaptıktan sonra bir süre akademide görev yaptı. Ardından sıradan bir şehir olan Bishop, Teksas’a taşındı. 1993 yılında 'Lotto Texas' oyunundan 5.4 milyon dolar kazanarak hayatının yönünü tamamen değiştirdi. Bu yalnızca başlangıçtı.

Tarih 2006’yı gösterdiğinde, 'Holiday Millionaire' kazı kazan biletinden 2 milyon dolar daha kazandı. Ardından 2008’de 3 milyon dolarlık bir başka ödül geldi. 2010 yılı ise kariyerinin zirvesi oldu; sadece bir kazı kazan biletiyle 10 milyon dolar kazanarak piyango tarihine geçti. Bu noktada herkesin sorduğu soru aynıydı: Nasıl sürekli kazanabiliyordu?

Kazandığı 28 biletten 4’ü büyük ikramiye... Üstelik aynı bayiden.

Kazandığı 28 biletten 4’ü büyük ikramiye... Üstelik aynı bayiden.

Ginther’ın tüm biletlerini aynı bölgeden, Bishop’taki tek bir marketten aldığı ortaya çıktı. Bu market, sattığı her büyük ikramiye bileti için 10.000 dolar bonus alıyordu. Yıllar boyunca bu marketin kazanan biletleri 'özellikle' sakladığı, kamuoyunda en çok konuşulan iddia oldu.

İddiaya göre Ginther, yaklaşık 800.000 adet kazı kazan bileti satın aldı. Birçok matematikçi, bu kadar yüksek miktarda bilet almanın, istatistiksel avantaj yaratmış olabileceğini düşünüyor.

Bu başarıyı yalnızca şansla açıklayanlar da var, ciddi bir dolandırıcılık olayı olduğunu savunanlar da.

Bu başarıyı yalnızca şansla açıklayanlar da var, ciddi bir dolandırıcılık olayı olduğunu savunanlar da.

Matematikçiler, Ginther’ın kazanç ihtimalinin 'on sekiz septilyonda bir' olduğunu söyledi. Bu, 18 ile başlayan ve 24 sıfırı olan bir sayı. Kimi uzmanlara göre böyle bir ihtimal, insanlık tarihine bir kez düşebilecek türden. Üstelik bir web sitesi, benzer bir şansı yakalayacak başka bir kişinin ortaya çıkması için 'bir katrilyon yıl geçmesi gerektiğini' hesapladı.

Ginther, Kazandığı paraya rağmen görkemli bir hayat sürmedi. Las Vegas’ta yaşıyordu ancak her yıl birkaç ayını Bishop’ta geçiriyor, tek başına kalacağı küçük bir motelde konaklıyordu. Ginther, ne röportaj verdi ne de sırrını açıkladı. Yıllarca konuşmadı, yalnızca kazandı.

Nisan 2024’te hayatını kaybettiğinde, geriye yanıtlanmamış onlarca soru ve hala çözülemeyen bir strateji bıraktı. Piyango severlerin tek umudu ise aynı sorunun yanıtını bulmak: Ginther’ın sırrı gerçekten neydi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın