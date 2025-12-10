28 Kez Piyango Kazandı! Tüm Olasılıkları Alt Üst Eden Kadın: Joan Ginther
Amerika’da 'dünyanın en şanslı kadını' olarak bilinen Joan Ginther, bugüne dek görülmemiş bir rekora imza attı. Tam 28 kez piyango kazandı ve dört büyük ikramiyeyle 20.4 milyon doları cebe koydu. Üstelik bu başarı bir hafta, ay ya da kısa bir süreye yayılmış değil; tam 17 yıllık bir tarihten bahsediyoruz! Yani hikayesi yalnızca şansla açıklanmayacak kadar karmaşık.
Stanford mezunu bir matematik dahisi, piyango dünyasını altüst etti.
Kazandığı 28 biletten 4’ü büyük ikramiye... Üstelik aynı bayiden.
Bu başarıyı yalnızca şansla açıklayanlar da var, ciddi bir dolandırıcılık olayı olduğunu savunanlar da.
