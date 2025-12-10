28 Kez Piyango Kazandı! Tüm Olasılıkları Alt Üst Eden Kadın: Joan Ginther

Joan Ginther, Stanford Üniversitesi’nde istatistik alanında doktora yaptıktan sonra bir süre akademide görev yaptı. Ardından sıradan bir şehir olan Bishop, Teksas’a taşındı. 1993 yılında 'Lotto Texas' oyunundan 5.4 milyon dolar kazanarak hayatının yönünü tamamen değiştirdi. Bu yalnızca başlangıçtı.

Tarih 2006’yı gösterdiğinde, 'Holiday Millionaire' kazı kazan biletinden 2 milyon dolar daha kazandı. Ardından 2008’de 3 milyon dolarlık bir başka ödül geldi. 2010 yılı ise kariyerinin zirvesi oldu; sadece bir kazı kazan biletiyle 10 milyon dolar kazanarak piyango tarihine geçti. Bu noktada herkesin sorduğu soru aynıydı: Nasıl sürekli kazanabiliyordu?