Kendi Servetini Yaratan Milyoner "Tek Büyük Kuralını" Açıkladı

Videoda elindeki çeki göstererek konuşmaya başlayan Tilbury, takipçilerine şu soruyu yöneltti:

'Bu 100 milyon dolarlık bir çek ve üzerinde sizin adınız yazıyor. Ben bunu dünyanın öbür ucuna götüreceğim. 48 saat içinde gelip almazsanız, yırtıyorum. Ne yapardınız?'

Tilbury, sorunun cevabının aslında zengin olamamanın nedenini ortaya koyduğunu söylüyor. Ona göre maddi durumu ne olursa olsun, böyle bir fırsat karşısında herkes bir yol bulur. Gerekirse borç alır, para kazanmak için yeni yöntemler dener, risk alır, pazarlık yapar ve ne gerekiyorsa yapar.

Tilbury’ye göre önemli olan, paranın olup olmaması değil; “elde edeceğinize kesin olarak inandığınız bir şey için harekete geçmek.”