Kendi Servetini Yaratan Milyoner "Tek Büyük Kuralını" Açıkladı

Gökçe Cici
09.12.2025 - 15:34

Son yıllarda sosyal medyada finans üzerine verdiği tavsiyelerle geniş bir kitleye ulaşan Mark Tilbury, yayınladığı yeni videoyla yeniden gündem oldu. Havalimanında yürürken elinde bir çekle konuşan Tilbury, zengin olmanın sanıldığı kadar karmaşık olmadığını söyleyerek dikkat çekti. 

Kaynak

"Bu 100 milyon dolarlık çek, 48 saat içinde alınmazsa yırtılacak"

Videoda elindeki çeki göstererek konuşmaya başlayan Tilbury, takipçilerine şu soruyu yöneltti:

'Bu 100 milyon dolarlık bir çek ve üzerinde sizin adınız yazıyor. Ben bunu dünyanın öbür ucuna götüreceğim. 48 saat içinde gelip almazsanız, yırtıyorum. Ne yapardınız?'

Tilbury, sorunun cevabının aslında zengin olamamanın nedenini ortaya koyduğunu söylüyor. Ona göre maddi durumu ne olursa olsun, böyle bir fırsat karşısında herkes bir yol bulur. Gerekirse borç alır, para kazanmak için yeni yöntemler dener, risk alır, pazarlık yapar ve ne gerekiyorsa yapar.

Tilbury’ye göre önemli olan, paranın olup olmaması değil; “elde edeceğinize kesin olarak inandığınız bir şey için harekete geçmek.”

"Zenginlik sanıldığı kadar zor değil"

Tilbury videonun sonunda şu sözleri söyledi:

'Zengin olmak istiyorsanız tek bir şeye inanmanız gerekiyor: Sizin için bekleyen garanti bir çek var. Yapmanız gereken tek şey onu almak için çalışmak.'

Milyoner girişimci, insanların çoğunun para kazanamamasının sebebinin yeteneği ya da fırsat eksikliği değil, hedefe ulaşacağına inanmaması olduğunu savunuyor. Ona göre bir hedef 'kesin kazanılacakmış gibi' benimsendiğinde, kişi zaten kendini o hedefe taşımak için harekete geçiyor. Paranın gelişi de bu sürecin bir sonucu oluyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar mesajı 'hayal satmayan motivasyon' olarak değerlendirirken, bazıları 'herkesin aynı noktada başlayamadığını' söyleyerek eleştiride bulundu. Yine de Tilbury’nin sözlerinin geniş yankı uyandırdığı su götürmez bir gerçek.

Tilbury, başka bir videosunda da bu kez hediye kartlarına dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu

Tilbury, Amerikalıların toplam 15 milyar dolarlık kullanılmamış hediye kartına sahip olduğunu belirtiyor. Kartları alanların yarısının hiç kullanmadığını, kullananların ise genellikle bakiyeyi tam harcamadığını söylüyor.

Milyonerin tavsiyesi ise net:

'Evde duran hediye kartlarını mutlaka kullanın. Hediye verirken nakit tercih edin. Çünkü gerçek paranın karşılığı her zaman vardır.'

