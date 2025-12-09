Kendi Servetini Yaratan Milyoner "Tek Büyük Kuralını" Açıkladı
Son yıllarda sosyal medyada finans üzerine verdiği tavsiyelerle geniş bir kitleye ulaşan Mark Tilbury, yayınladığı yeni videoyla yeniden gündem oldu. Havalimanında yürürken elinde bir çekle konuşan Tilbury, zengin olmanın sanıldığı kadar karmaşık olmadığını söyleyerek dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu 100 milyon dolarlık çek, 48 saat içinde alınmazsa yırtılacak"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Zenginlik sanıldığı kadar zor değil"
Tilbury, başka bir videosunda da bu kez hediye kartlarına dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın