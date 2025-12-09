onedio
Elmaların Üzerindeki 3, 4 ve 9 Rakamları Ne Anlama Geliyor? Bakmadan Almayın!

Elmaların Üzerindeki 3, 4 ve 9 Rakamları Ne Anlama Geliyor? Bakmadan Almayın!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 12:23

Market alışverişlerinde elma seçerken pek çoğumuz sadece görünümüne bakıyoruz. Ancak meyvelerin üzerindeki küçük etiketler, aslında üretim sürecine dair önemli bilgileri ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu etiketlerin ilk rakamı, elmanın nasıl yetiştirildiğini gösteriyor. Özellikle 3, 4 ve 9 ile başlayan kodlar tüketici için önemli. 

Peki bu rakamların bize anlattığı şey tam olarak ne?

Kaynak

3 ve 4 ile başlayan etiketler neyi ifade ediyor?

3 ve 4 ile başlayan etiketler neyi ifade ediyor?

Klinik beslenme uzmanı Zib Atkins, çoğu elmanın üzerinde bir mum tabakası bulunduğunu ancak bunun her zaman doğal olmadığını belirtiyor. Etiketin ilk rakamı 3 veya 4 ile başlıyorsa, elmanın organik olarak yetiştirilmediği anlamına geliyor. Atkins’e göre bu tür elmaların üzerindeki mum kaplama sentetik olabiliyor ve çoğu zaman görünmez pestisit kalıntılarını saklayabiliyor.

Uzman, 'Bu kodları görmek, elmanın doğal yöntemlerle yetiştirilmediğini anlamak için yeterli bir işaret. Sentetik mum kaplamanın zararlı olma ihtimali de var' diyerek tüketicileri uyarıyor. Yani alışveriş yaparken sadece rengin parlaklığına aldanmak, sağlık açısından risk oluşturabilir.

Peki 9 ile başlayan etiketleri neden tercih etmeliyiz?

Peki 9 ile başlayan etiketleri neden tercih etmeliyiz?

9 ile başlayan kodların organik elmalara ait olduğu belirtiliyor. Bu kodun, hem yetiştirme yöntemleri hem de koruyucu katman açısından daha güvenli bir tercih olduğunu söyleyen Atkins, '9 ile başlayan etiketler organik üretim anlamına gelir ve üzerindeki mum doğal kaynaklıdır' ifadelerini kullanıyor.

Organik elmalar, sentetik pestisit kullanımı olmadan yetiştiriliyor. Bu durum, vücudun toksik madde yükünü azaltmaya yardımcı olabileceği gibi, koruyucu maddenin doğal kaynaklı olması nedeniyle de ekstra güven sağlıyor. Uzmanlar, özellikle çocukların tükettiği meyvelerde bu ayrımın daha da önemli olduğunun altını çiziyor.

Peki sentetik mum ve pestisit riskini nasıl azaltabiliriz?

Peki sentetik mum ve pestisit riskini nasıl azaltabiliriz?

Atkins, organik elma alamayan tüketicilerin riskleri azaltabileceğini de söylüyor. Bunun için basit bir temizlik yöntemi öneriyor: Bir kabı suyla doldurun, içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyin ve elmaları yaklaşık 15 dakika bu karışımda bekletin. Ardından sert bir fırçayla ovularak temizlenen meyvelerde, yüzeydeki pestisitlerin yüzde 90’ının uzaklaştırıldığı biliniyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, kabuğu yenen diğer meyve ve sebzeler için de geçerli. Böylece hem daha sağlıklı bir tüketim sağlanmış oluyor hem de kimyasal kalıntı riski minimuma indiriliyor.

