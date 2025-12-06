onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fotoğraflayana 3 Milyar Dolar Verilecek! CEO Teorisyenleri Davet Etti

Fotoğraflayana 3 Milyar Dolar Verilecek! CEO Teorisyenleri Davet Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 17:35

Giyim devi Columbia Sportswear, yeni kampanyasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Şirketin CEO’su Tim Boyle, düz Dünya teorisyenlerine resmi bir çağrı yaparak 'Dünya’nın gerçek kenarını bulup fotoğraflayın' dedi. Boyle, bu fotoğrafı getirene şirket varlıklarının devredileceğini duyurdu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CEO’nun meydan okuması, "Expedition Impossible" isimli yeni reklam kampanyasının bir parçası.

CEO’nun meydan okuması, "Expedition Impossible" isimli yeni reklam kampanyasının bir parçası.

Tim Boyle, Columbia’nın genel merkezinde çekilen videolarda, düz Dünya savunucularına resmen çağrı yaptı. 'Gidin, Dünya’nın ucunu bulun ve fotoğrafını çekin' diyen Boyle, kazanana şirket varlıklarını devredeceğini söyledi. Kahve makinelerinden toplantı odalarına, hatta ofisteki bitkilere kadar her şeyin fotoğrafı paylaşılarak ödülün büyüklüğü, abartılı bir dille tanıtıldı.

Boyle, New York Times’ta yayımlanan açık mektubunda da benzer ifadeler kullandı. 'Haritalarınızı, iddialarınızı yanınıza alın. Sizi tarihte kimsenin yapamadığını yapmaya davet ediyorum' diyen CEO, düz dünyacılara meydan okudu.

Peki ödül milyarlarca dolar mı? Kampanyanın arkasında ince bir pazarlama oyunu var.

Peki ödül milyarlarca dolar mı? Kampanyanın arkasında ince bir pazarlama oyunu var.

Boyle’un serveti 1,6 milyar dolar, Columbia’nın değeri ise yaklaşık 3 milyar dolar. Ancak yarışmacılara vaat edilen şey bu dev şirket değil. Şirketin yaptığı açıklamaya göre verilecek ödül, 'The Company, LLC' adlı yaklaşık 100 bin dolar değerindeki ayrı bir varlığa ait. Yani kazanan kişi Columbia Sportswear’ı değil; çadırlar, mankenler, ofis bitkileri ve bazı ekipmanlardan oluşan sınırlı bir varlık paketini elde edecek.

Sıradan uçurum, dağ yamacı, vadi fotoğrafları geçersiz sayılacak. Yarışmacıların 'gezegenin fiziksel ve görünür bir sonunu' gösteren gerçek bir fotoğraf sunması gerekiyor. Şirket, fotoğrafın sıradan bir kaya kenarı olmadığını, bilimsel olarak 'dünya sonu' niteliği taşıması gerektiğini vurguluyor.

Bilim camiası ise Dünya’nın yuvarlak olduğunun binlerce yıldır tartışmasız bir gerçek olduğunu tekrar hatırlattı. Karasal gözlemlerden uydu görüntülerine kadar sayısız kanıt olduğunu da söylemeden geçmeyelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın