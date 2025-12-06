Fotoğraflayana 3 Milyar Dolar Verilecek! CEO Teorisyenleri Davet Etti

Boyle’un serveti 1,6 milyar dolar, Columbia’nın değeri ise yaklaşık 3 milyar dolar. Ancak yarışmacılara vaat edilen şey bu dev şirket değil. Şirketin yaptığı açıklamaya göre verilecek ödül, 'The Company, LLC' adlı yaklaşık 100 bin dolar değerindeki ayrı bir varlığa ait. Yani kazanan kişi Columbia Sportswear’ı değil; çadırlar, mankenler, ofis bitkileri ve bazı ekipmanlardan oluşan sınırlı bir varlık paketini elde edecek.

Sıradan uçurum, dağ yamacı, vadi fotoğrafları geçersiz sayılacak. Yarışmacıların 'gezegenin fiziksel ve görünür bir sonunu' gösteren gerçek bir fotoğraf sunması gerekiyor. Şirket, fotoğrafın sıradan bir kaya kenarı olmadığını, bilimsel olarak 'dünya sonu' niteliği taşıması gerektiğini vurguluyor.

Bilim camiası ise Dünya’nın yuvarlak olduğunun binlerce yıldır tartışmasız bir gerçek olduğunu tekrar hatırlattı. Karasal gözlemlerden uydu görüntülerine kadar sayısız kanıt olduğunu da söylemeden geçmeyelim!