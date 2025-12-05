Komşu Ülkenin Suyu Bitti! Yakında Türkiye’nin Kapısını Çalabilir
İran, son yılların en ağır kuraklık döngüsünden geçiyor. Yeraltı su seviyeleri düşüyor, göller hızla kuruyor, başkent Tahran’da su rezervleri kritik seviyeye ulaşmış durumda. Su tüketimindeki dengesizlik ve yanlış tarım politikaları süreci daha da derinleştiriyor. Hükümet, çözüm için ilk kez komşu ülkelerden su ithalatını masaya yatırdı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.
İran, "su satın almak" seçeneğini resmi olarak duyurdu.
Tahran’da "kısmi tahliye" iddiaları bile konuşuluyor.
Krizin asıl kaynağı iklim değişikliği değil, yanlış tarım politikaları.
