Komşu Ülkenin Suyu Bitti! Yakında Türkiye’nin Kapısını Çalabilir

Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, yoğun kuraklık nedeniyle komşu ülkelerden su satın alabileceklerini açıkladı. Bu açıklama, İran tarihinde bir ilk. Ülkede su arzı, nüfus artışı ve tarımsal tüketim nedeniyle artık yerel kaynaklarla karşılanamıyor. Tahran yönetimi, dış kaynaklı su tedarikine açık olduğunu net şekilde duyurdu.

İran’a komşu ülkelerin çoğu da benzer şekilde kuraklıkla mücadele ediyor. Irak, Afganistan, Pakistan ve bölgedeki birçok ülke su kıtlığı nedeniyle alarm seviyesinde. Türkiye ise görece daha avantajlı konumda görünse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri Türkiye-İran sınırındaki illerde orta ve şiddetli kuraklığın arttığını ortaya koydu.