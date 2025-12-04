En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu: Artık 1 Milyon TL Altında Model Kalmadı

Son aylarda döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen sıfır otomobil fiyatları beklenenden daha sınırlı arttı. Bunun en önemli nedeni markaların yıl sonu satış hedeflerine ulaşabilmek için yoğun kampanya uygulamaları oldu. Faizsiz kredi seçenekleri, indirim destekleri ve bayi katkıları fiyat artışlarını yavaşlatırken, tüketicinin en çok ilgisini çeken modeller de giriş segmenti araçlar oldu.

Ancak kampanyalar bile 1 milyon TL altında araç bırakmadı. Artan maliyetler, ÖTV etkisi ve yeni model yılının yaklaşmasıyla artık Türkiye’de 1 milyon TL barajının altında sıfır araç kalmadı.