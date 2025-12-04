onedio
En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu: Artık 1 Milyon TL Altında Model Kalmadı

En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu: Artık 1 Milyon TL Altında Model Kalmadı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 15:51

Sıfır otomobil pazarında yıl sonuna yaklaşılırken kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Birçok marka fiyatlarını sabit tutarken bazı modellerde ise hafif artışlar görüldü. 2026 Ocak ayında faiz destekli kampanyaların kısmen süreceği tahmin ediliyor.

Öte yandan en çok merak edilen konu belli oldu. 1 milyon liranın altında artık hiçbir model kalmadı. İşte o otomobiller...

Sıfır araçlarda kampanya dönemi fiyatların yükselmesini engelledi.

Sıfır araçlarda kampanya dönemi fiyatların yükselmesini engelledi.

Son aylarda döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen sıfır otomobil fiyatları beklenenden daha sınırlı arttı. Bunun en önemli nedeni markaların yıl sonu satış hedeflerine ulaşabilmek için yoğun kampanya uygulamaları oldu. Faizsiz kredi seçenekleri, indirim destekleri ve bayi katkıları fiyat artışlarını yavaşlatırken, tüketicinin en çok ilgisini çeken modeller de giriş segmenti araçlar oldu.

Ancak kampanyalar bile 1 milyon TL altında araç bırakmadı. Artan maliyetler, ÖTV etkisi ve yeni model yılının yaklaşmasıyla artık Türkiye’de 1 milyon TL barajının altında sıfır araç kalmadı.

İşte en ucuz sıfır otomobiller listesi 👇🏻

İşte en ucuz sıfır otomobiller listesi 👇🏻

  • Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR - 1 milyon 99 bin 900 lira

  • KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT - 1 milyon 260 bin lira

  • Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump - 1 milyon 165 bin lira

  • Citroen Elektrikli e-C3 - 1 milyon 375 bin lira

  • Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 - 1 milyon 390 bin lira

  • Dacia Sandero Stepway TCe 90 Auto - 1 milyon 420 bin lira

  • Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1 milyon 427 bin 500 lira

  • BYD ATTO 2 - 1 milyon 529 bin lira

  • Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp - 1 milyon 536 bin lira

  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna - 1 milyon 549 bin lira

  • Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) - 1 milyon 685 bin lira

  • Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 1 milyon 765 bin lira

  • Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli - 1 milyon 780 bin lira

  • Ford Puma Titanium - 1 milyon 784 bin 800 lira

  • Togg T10X V1 Standart Menzil - 1 milyon 862 bin lira

  • Peugeot E-208 GT 100kW - 1 milyon 922 bin lira

  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1 milyon 750 bin lira

