En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu: Artık 1 Milyon TL Altında Model Kalmadı
Sıfır otomobil pazarında yıl sonuna yaklaşılırken kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Birçok marka fiyatlarını sabit tutarken bazı modellerde ise hafif artışlar görüldü. 2026 Ocak ayında faiz destekli kampanyaların kısmen süreceği tahmin ediliyor.
Öte yandan en çok merak edilen konu belli oldu. 1 milyon liranın altında artık hiçbir model kalmadı. İşte o otomobiller...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıfır araçlarda kampanya dönemi fiyatların yükselmesini engelledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte en ucuz sıfır otomobiller listesi 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın