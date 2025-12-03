onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Skoda otomobil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 23:19

2025 yılının sonu yaklaşırken otomobil fiyatları merak konusu oldu. Yeni yılda zam yapıp yapmayacağı merak edilen araba markaları, Aralık ayı boyunca geçerli olacak fiyat listelerini duyurdu. Çek otomobil devi Skoda, Aralık ayı boyunca geçerli olarak listesini yayınladı. Ülkemizde de sıklıkla tercih edilen Skoda, Octavia ve Superb modellerinin yanısıra şimdilerde Elroq ve Enyaq ile yakından takip ediliyor. Peki Skoda elektrikli modeller ne kadar?

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Aralık 2025 fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Skoda Fiyat Listesi Aralık 2025

Skoda Fiyat Listesi Aralık 2025

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda yer alan Fabia, Ekim ayında 1.665.400 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

*Söz konusu fiyatlar 2025 modellere aittir.

Skoda Fabia fiyat listesi Aralık 2025

Skoda Fabia fiyat listesi Aralık 2025

  • Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.665.400 TL 

  • Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 1.990.400 TL

Skoda Scala fiyat listesi Aralık 2025

Skoda Scala fiyat listesi Aralık 2025

  • Škoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.757.400 TL

  • Škoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 2.040.400 TL

  • Škoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.160.400 TL

  • Škoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG  2.370.400 TL

Skoda Octavia fiyat listesi Aralık 2025

Skoda Octavia fiyat listesi Aralık 2025

  • Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 2.380.400 TL

  • Yeni  Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.910.400 TL

  • Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.157.400 TL

  • Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.157.400 TL

  • Yeni Škoda Octavia RS 2.10 TSO 265 PS DSG 4.850.400 TL

  • Yeni Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.257.400 TL

  • Yeni Škoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4.950.400 TL

Skoda Superb fiyat listesi Aralık 2025

Skoda Superb fiyat listesi Aralık 2025

  • Yeni Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.527.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.149.400 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.538.400 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 6.463.400 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 6.571.400 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.269.400 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.658.400 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.583.400 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 6.691.400 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Skoda Kamiq fiyat listesi Aralık 2025

Skoda Kamiq fiyat listesi Aralık 2025

  • Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.897.900 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.195.400 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.315.400 TL

  • Škoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.620.400 TL

Skoda Karoq fiyat listesi Aralık 2025

Skoda Karoq fiyat listesi Aralık 2025

  • Škoda Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.950.400 TL

  • Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.266.900 TL

  • Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.372.400 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi Aralık 2025

Skoda Kodiaq fiyat listesi Aralık 2025

  • Yeni Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.530.400 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.377.400 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.544.400 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.350.400 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.620.400 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq RS 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.000.400 TL

Skoda Elroq, Enyaq Coupe ve Enyaq fiyat listesi Aralık 2025

Skoda Elroq, Enyaq Coupe ve Enyaq fiyat listesi Aralık 2025

  • Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 2.236.400 TL

  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.380.900 TL

  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 85x e-Sportline 285 PS 4.250.400 TL

  • Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.310.900 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın