Aralık 2025 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2025

Otomobil Fiyatları otomobil Togg
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 13:40

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg, Aralık 2025 kampanyasını duyurdu. Yılın en büyük ve son kampanyası, yeni alıcıların dikkatini çekti. Togg, özellikle faizsiz kredi imkanlarıyla yakından takip edil,yor. Satışa çıktığı günden bu yana sıklıkla tercih edilen Togg, şimdilerde sedan modeli olan T10F ile dikkatleri çekiyor. Togg T10X ve T10F fiyatları da yakından takip ediliyor. 

Peki Togg T10X ne kadar? T10F satış fiyatı nedir?

İşte Togg Aralık 2025 güncel fiyat listesi.

Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) faizsiz kredi imkanlarıyla alıcıların dikkatini çekiyor. Togg, son olarak Aralık ayında geçerli olacak faizsiz kredi kampanyasını duyurdu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10F Satışa Çıktı mı?

Togg'un T10F modeli Eylül ayında satışa çıktı. Aşağıda T10F güncel satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Togg T10X Fiyat Listesi Aralık 2025

  • V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL

  • V2 4More Obsidiyen 3.133.641 TL

*Söz konusu fiyatlar 1 Aralık tarihinde alınmıştır. 

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır. Togg'un resmi sitesinde, fiyatların 7 Ekim'den itibaren geçerli olduğu bilgisi yer alır.

Togg T10F Fiyat Listesi Aralık 2025

  • V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL

  • V2 4More 3.133.641 TL

*Söz konusu fiyatlar 1 Aralık tarihinde alınmıştır. 

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır. Togg'un resmi sitesinde, fiyatların 7 Ekim'den itibaren geçerli olduğu bilgisi yer alır.

Togg T10X ve T10F Özellikleri

Togg T10X Özellikleri

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Özellikleri

  • Menzil: 623 km (uzun menzil ile)

  • Maksimum Beygir Gücü: 320 kW (Çift motor seçeneği ile)

  • 0-100 km/s:7.5 saniye

  • Şarj (%20’den %80’e): 28 dakika

