Togg Aralık 2025 Kampanyası: Yılın Son ve En Büyük Kampanyası Duyuruldu!

Yerli otomobil Togg, T10F modeli için yılın son ve en kapsamlı finansman paketini açıkladı. Aralık ayına özel kampanyada hem bireysel hem de kurumsal müşterilere 12 ay boyunca yüzde 0 faizle 1 milyon TL kredi imkanı sunuluyor. Togg, bu kampanyanın sınırlı sayıda araç için uygulanacağını da açıkladı.

1 milyondan daha yüksek kredi kullanmak isteyenler için de 48 ay vadeye kadar uzanan düşük faizli seçenekler sunuldu. Togg Aralık 2025 kampanyasının T10F V1 ve V2 versiyonlarında geçerli olacağını duyurdu.