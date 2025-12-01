onedio
Togg Aralık 2025 Kampanyası: Yılın Son ve En Büyük Kampanyası Duyuruldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 10:23

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 yılının son ve en büyük kampanyasını duyurdu. Sınırlı sayıdaki araçta geçerli olacak kampanyada cazip kredi fırsatları sunuluyor. Bireysel ve kurumsal alıcılar için yıl sonu kampanyası başlatan Togg, yeni çıkan sedan modeli T10F için Aralık 2025'e özel finansman desteğini açıkladı. Kampanya kapsamında 12 ay yüzde 0 faizle 1 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

İşte Togg 2025 Aralık kampanyasına dair detaylar...

Togg 2025 Aralık Kampanyası

Yerli otomobil Togg, T10F modeli için yılın son ve en kapsamlı finansman paketini açıkladı. Aralık ayına özel kampanyada hem bireysel hem de kurumsal müşterilere 12 ay boyunca yüzde 0 faizle 1 milyon TL kredi imkanı sunuluyor. Togg, bu kampanyanın sınırlı sayıda araç için uygulanacağını da açıkladı.

1 milyondan daha yüksek kredi kullanmak isteyenler için de 48 ay vadeye kadar uzanan düşük faizli seçenekler sunuldu. Togg Aralık 2025 kampanyasının T10F V1 ve V2 versiyonlarında geçerli olacağını duyurdu.

Togg Bireysel Müşteri Faizsiz Kredi Kampanyası

Togg’un “Büyük Aralık Finansmanı” adını verdiği kampanya kapsamında bireysel müşteriler için sunulan fırsatlar:

  • 1.000.000 TL - 12 ay, %0 faiz

Aylık ödeme: 83.334 TL

  • 1.700.000 TL - 48 ay, %2,39 faiz

Aylık ödeme: 68.617 TL

Bu finansman seçeneği T10F’in V1, V2, V2 4More ve diğer uyumlu versiyonlarında geçerlidir.

Togg Kurumsal Müşteri Faizsiz Kredi Kampanyası

Togg, T10F için kurumsal müşterilere yönelik paketlerinde sunulan fırsatlar:

  • 1.000.000 TL - 12 ay, %0 faiz

Aylık ödeme: 83.334 TL

  • 1.900.000 TL - 48 ay, %2,63 faiz

Aylık ödeme: 71.923 TL

Kurumsal finansman seçeneği yalnızca T10F V1 ve V2 için geçerlidir.

