Togg Aralık 2025 Kampanyası: Yılın Son ve En Büyük Kampanyası Duyuruldu!
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 yılının son ve en büyük kampanyasını duyurdu. Sınırlı sayıdaki araçta geçerli olacak kampanyada cazip kredi fırsatları sunuluyor. Bireysel ve kurumsal alıcılar için yıl sonu kampanyası başlatan Togg, yeni çıkan sedan modeli T10F için Aralık 2025'e özel finansman desteğini açıkladı. Kampanya kapsamında 12 ay yüzde 0 faizle 1 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor.
İşte Togg 2025 Aralık kampanyasına dair detaylar...
Togg 2025 Aralık Kampanyası
Togg Bireysel Müşteri Faizsiz Kredi Kampanyası
Togg Kurumsal Müşteri Faizsiz Kredi Kampanyası
