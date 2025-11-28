onedio
5 Dakikada Anlıyorlar: Japonlar Araba Alırken Sadece Bunlara Dikkat Ediyor

Metehan Bozkurt
28.11.2025 - 14:52

Japonya’da ikinci el araç piyasasında alıcılar, aracın gerçek durumunu anlamak için saatlerce ekspertize gitmeye ihtiyaç duymuyor. Sadece birkaç hızlı kontrolden geçiren alıcılar, aracın alınıp alınmayacağını 5 dakika içinde belirleyebiliyor.

İşte detaylar...

Japonya’da ikinci el otomobil pazarında pazarlık yapmak neredeyse yok denecek kadar az.

Bunun sebebi satıcıların dürüstlüğünden ziyade, alıcıların araçları birkaç dakika içinde değerlendirip gerçek durumunu anlayabilmelerinden kaynaklanıyor. Japon alıcılar, geliştirdikleri hızlı ve etkili yöntem sayesinde büyük çaplı açık artırmalarda bile araçların alınıp alınmayacağını yalnızca beş dakikada belirleyebiliyor. Bu sayede aracı inceletmek için servise gitmeye ya da bilen bir arkadaşla dolaşmaya gerek kalmıyor.

Önce gövdeyi çaprazdan inceliyorlar.

İlk adım, aracın gövdesindeki eğrilikleri gözle kontrol etmek. Alıcı, sol ön köşeden sağ arka köşeye ve tam ters yönde bakıyor. Far hizasında kaputun kalkması, bagaj kapağındaki yansımaların bozulması veya köşelerdeki hafif eğrilikler, geçmişte kaza geçirildiğine dair güçlü işaretler olarak değerlendiriliyor. Japonların tabiriyle: 'Gövdesi yamuk olan araç, ilk bakışta yalan söyler.'

Yağ ve motor kontrolü de önemli

Motorun durumu yağ çubuğu ile hızla anlaşılabiliyor. Yağ çubuğundan keskin bir koku geliyorsa motor aşırı ısınmış demektir; çubuk tamamen kararmışsa yağ uzun zamandır değişmemiştir. Ardından kaputun sıcaklığı elle kontrol ediliyor.

  • Kaput zor ısınıyorsa motor zayıf,

  • Ilık ama yakmıyorsa motor sağlıklı,

  • El yakacak kadar sıcaksa aşırı ısınma sorunu var demektir.

Japon alıcılar kilometre sayısına güvenmek yerine aşınma izlerini inceliyor.

Direksiyon simidi soyulmuşsa ve kilometre düşük görünüyorsa, geri sarılmış olabilir. Fren pedalı çok pürüzsüzse araç uzun süre kullanılmıştır. Sürücü halısının topuk bölgesindeki yıpranma ise aracın günlük kullanım gördüğünü gösterir.

Son aşamada alıcı araca oturup kapıları kapatıyor ve 30 saniye boyunca dinliyor. Herhangi bir gıcırtı, tınlama veya boşluk sesi varsa araç eleniyor. Kabin sessizse, aracın iyi durumda olduğu ve değerinin korunduğu anlamına geliyor.

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
