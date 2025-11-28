Çakır'dan Polat Alemdar'a Kadar Birçok Diziye ve Filme Dublaj Yapan Kullanıcı Güldürdü

Çakır’dan Polat Alemdar’a kadar birçok unutulmaz karaktere ses veren dublaj sanatçısı, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle takipçilerini kahkahaya boğdu. @dilsad_tunc kullanıcı adıyla bilinen sanatçının paylaşımları kısa sürede gündem oldu.
Fenomen önce Polat Alemdar'a dublaj yaptı.
Yetenek gibi yetenek...😂
👇
Ve son olarak... Çakır!😂
Gelen yorumlardan bazıları:
