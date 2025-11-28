2030 Yılında Teknolojinin Getireceği 12 Yenilik Açıklandı

Uzmanlar, bu değişimleri takip etmenin bireyler ve kurumlar için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Yapay zekâ hayatın vazgeçilmezi olacak

2030’a kadar yapay zeka ve makine öğrenimi, günlük yaşamın doğal bir parçası hâline gelecek. Enerji yönetimi, sağlık teşhisleri, kişiselleştirilmiş eğitim ve otomasyon sistemleri yapay zekâyla desteklenecek. Daha doğal ve kesintisiz iletişim kurabilen sistemler, cihazlar arasında sorunsuz bir deneyim sağlayacak.

Kuantum bilgisayarlar veri dünyasında devrim yaratacak

Kuantum bilgisayarlar artık deneysel aşamadan çıkıp pratik çözümler sunacak. İklim modellemeleri, ilaç geliştirme, kriptografi ve endüstriyel optimizasyon gibi alanlarda klasik bilgisayarların üstesinden gelemeyeceği sorunlar çözülecek.