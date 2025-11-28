Yapay Zeka Sektöründe Çalışanlardan İlginç Uyarı: “Benim Evimde Yeri Yok”

Durumu rapor etmelerine rağmen şirket içinde kimsenin bu tutarsızlıkla ilgilenmediğini ifade ediyor.

MTurk çalışanı Krista Pawloski de yıllarca sistemin iç işleyişini gözlemlemiş bir isim. Sosyal medya içeriklerinde ırkçı paylaşımların tespit edilmesi gibi görevler yürüttüğünü, ancak yapay zeka modellerinin pek çok zararlı içeriği gözden kaçırdığını söylüyor. Bu tecrübelerden sonra üretken yapay zekayı tamamen hayatından çıkardığını, ailesine de kullanmamalarını tembih ettiğini belirtiyor. Hatta kızının ChatGPT ve benzeri platformlara erişmesine “evinde asla izin vermediğini” vurguluyor.

Yapay zeka sistemleri üzerine analizler yapan Distributed AI Research Institute’tan Adio Dinika ise, bu teknolojilerin nasıl aceleyle geliştirildiğini, hangi tavizlerle ortaya çıktığını yakından gördükçe “fütüristik bir mucize” algısının kaybolduğunu dile getiriyor. Ona göre yapay zekayı en çok idealize edenler, aslında onu en az anlayanlar.