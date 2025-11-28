Yapay Zeka Sektöründe Çalışanlardan İlginç Uyarı: “Benim Evimde Yeri Yok”
Yapay zeka her geçen gün günlük hayatın daha büyük bir parçası haline gelirken, bu teknolojiyi yakından tanıyanların yaptığı uyarılar dikkat çekiyor. Sektörde çalışan birçok uzman, riskleri bizzat gözlemledikleri için ailelerine ve yakınlarına yapay zekadan uzak durmalarını tavsiye ediyor. Şirketlerin hız baskısı, eksik denetim ve hatalı çıktılar gibi sorunlar nedeniyle, teknolojiyi geliştirenlerin dahi kendi evlerinde bu sistemlere yer vermemesi tartışmayı daha da büyütüyor.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka hızla hayatın her alanına nüfuz ederken, ilginç bir şekilde bu teknolojiyi en yakından tanıyan kişiler, yani sektör çalışanları, yakın çevrelerini açıkça uyarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sektörde çalışanların ortak düşüncesi, şirketlerin “hız ve ölçek” odaklı yarışının güvenlik kaygılarını geri plana ittiği.
Google’da çalışan bir isim, kimliğinin gizli kalması şartıyla, 10 yaşındaki kızının yapay zeka tabanlı sohbet botlarına erişimine izin vermediğini söylüyor.
Google’da içerik değerlendirme yapan başka bir çalışan ise, İsrail’le ilgili kapsamlı yanıtlar alınabilirken, Filistin’le ilgili sorularda modelin sürekli başarısız olduğunu aktarıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın