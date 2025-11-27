Bu Sefer İlk 10'a Giremedik: Dünyada En Fazla Et Tüketen 10 Ülke Açıklandı

Bazı ülkelerde kişi başı yıllık et tüketimi dikkat çeken seviyelere ulaştı. Hem kırmızı et hem de beyaz et tüketiminde öne çıkan ülkeler, ekonomik düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarıyla fark yaratıyor. Son veriler, hangi ülkelerin et tüketiminde zirvede olduğunu gösterdi.

Küresel Et Tüketimi Artıyor

Gıda tercihleri değişirken et, birçok ülkede günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi. Özellikle gelir düzeyi yüksek ve hayvancılık altyapısı güçlü ülkelerde tüketim miktarları oldukça fazla. Uzmanlar, yüksek et tüketiminin çevresel etkilerine de dikkat çekiyor; su kullanımı, yem ihtiyacı ve karbon salımı gibi konular bu ülkelerde daha yoğun tartışılıyor.