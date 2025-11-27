onedio


Bu Sefer İlk 10'a Giremedik: Dünyada En Fazla Et Tüketen 10 Ülke Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 15:33

Dünya genelinde et tüketimi her geçen yıl artış gösteriyor. Ada devletlerinden büyük ekonomilere kadar farklı ülkelerde kişi başına yıllık et tüketimi oldukça farklı seviyelerde. Bazı ülkelerde kişi başı tüketim 100 kilogramın üzerine çıkarken, Türkiye’de bu rakam çok daha düşük kalıyor.

İşte en çok et tüketen 10 ülke...

Kaynak

Dünya genelinde et tüketimi hızla artıyor.

Bazı ülkelerde kişi başı yıllık et tüketimi dikkat çeken seviyelere ulaştı. Hem kırmızı et hem de beyaz et tüketiminde öne çıkan ülkeler, ekonomik düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarıyla fark yaratıyor. Son veriler, hangi ülkelerin et tüketiminde zirvede olduğunu gösterdi.

Küresel Et Tüketimi Artıyor

Gıda tercihleri değişirken et, birçok ülkede günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi. Özellikle gelir düzeyi yüksek ve hayvancılık altyapısı güçlü ülkelerde tüketim miktarları oldukça fazla. Uzmanlar, yüksek et tüketiminin çevresel etkilerine de dikkat çekiyor; su kullanımı, yem ihtiyacı ve karbon salımı gibi konular bu ülkelerde daha yoğun tartışılıyor.

İşte En Fazla Et Tüketimi Olan 10 Ülke

En Fazla Et Tüketen 10 Ülke (Kişi Başına Yıllık Et Tüketimi)

Türkiye ise kişi başına yıllık kırmızı et tüketimi yaklaşık 16,6 kg.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
