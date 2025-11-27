İki Ülke Yarış Halinde: Dünyada En Çok Altını Olan 10 Ülke Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, dünya genelindeki işlenmemiş altın rezervlerinin büyük kısmı sadece birkaç ülkeye ait. Bu rezervlerin toplam değeri ise 7 trilyon doları buluyor.

Rusya ise uzun süredir altın rezervlerinde lider konumda. Ancak bazı tahminlere göre Avustralya son dönemde Rusya’yı yakalamış veya geçmiş olabilir. İki ülke birlikte küresel altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 40’ını elinde bulunduruyor.

Rusya’daki en büyük altın yatakları Sibirya ve Uzak Doğu’daki Krasnoyarsk, Magadan, Amur ve Çukotka bölgelerinde yer alıyor.

Gelişen Ülkeler de Yükseliyor

Liderliğin ardından Güney Afrika ve Endonezya geliyor. Özellikle Endonezya, 3.800 tonluk rezerviyle dikkat çekiyor ve altın piyasasında yükselen bir aktör olarak öne çıkıyor.