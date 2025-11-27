onedio
İki Ülke Yarış Halinde: Dünyada En Çok Altını Olan 10 Ülke Belli Oldu

Metehan Bozkurt
27.11.2025 - 12:15

Dünya genelinde en fazla altın rezervine sahip ülkeler gün yüzüne çıktı. Altın stoklarının büyük kısmı yalnızca 10 ülkenin kasasında bulunurken, özellikle Rusya ve Avustralya arasında kıyasıya bir rekabet dikkat çekiyor.

İşte en çok altını olan 10 ülke...

Dünyada hangi ülkelerin en fazla altın rezervine sahip olduğu ortaya çıktı.

Altın stoklarının yüzde 85’ten fazlası sadece 10 ülkenin kasasında bulunuyor ve iki ülke arasında kıyasıya bir yarış dikkat çekiyor.

Yükselen enflasyon ve para birimlerinin değer kaybı endişesi, ülkeleri altın rezervlerini artırmaya yönlendirdi. Son dönemde altına olan talep artışı ise fiyatları yükseltti. Rusya ve Avustralya ise bu yarışta öne çıkan iki ülke olarak öne çıkıyor.

Altın Değeri 7 Trilyon Doları Aşıyor

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, dünya genelindeki işlenmemiş altın rezervlerinin büyük kısmı sadece birkaç ülkeye ait. Bu rezervlerin toplam değeri ise 7 trilyon doları buluyor.

Rusya ise uzun süredir altın rezervlerinde lider konumda. Ancak bazı tahminlere göre Avustralya son dönemde Rusya’yı yakalamış veya geçmiş olabilir. İki ülke birlikte küresel altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 40’ını elinde bulunduruyor.

Rusya’daki en büyük altın yatakları Sibirya ve Uzak Doğu’daki Krasnoyarsk, Magadan, Amur ve Çukotka bölgelerinde yer alıyor.

Gelişen Ülkeler de Yükseliyor

Liderliğin ardından Güney Afrika ve Endonezya geliyor. Özellikle Endonezya, 3.800 tonluk rezerviyle dikkat çekiyor ve altın piyasasında yükselen bir aktör olarak öne çıkıyor.

İşte Dünyada En Çok Altını Olan 10 Ülke

  • Rusya – 12.000 ton

  • Avustralya – 12.000 ton

  • Güney Afrika – 5.000 ton

  • Endonezya – 3.800 ton

  • Kanada – 3.200 ton

  • Çin – 3.100 ton

  • ABD – 3.000 ton

  • Peru – 2.500 ton

  • Brezilya – 2.400 ton

  • Kazakistan – 2.300 ton

Kzlt

Dünya genelinde en az yatırım ile en çok kar eden şirketlerde sanırım Alamos ve Kanada'lı Anagold. Hani Kaz Dağlarını altını üstüne getiren, altın çıkarma st... Devamını Gör

B M

bizim rte nin de var... Almanya açıklamıştı demi hatta, Almanya bankasında tuttuğunu hahahha