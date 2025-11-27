İki Ülke Yarış Halinde: Dünyada En Çok Altını Olan 10 Ülke Belli Oldu
Dünya genelinde en fazla altın rezervine sahip ülkeler gün yüzüne çıktı. Altın stoklarının büyük kısmı yalnızca 10 ülkenin kasasında bulunurken, özellikle Rusya ve Avustralya arasında kıyasıya bir rekabet dikkat çekiyor.
İşte en çok altını olan 10 ülke...
Dünyada hangi ülkelerin en fazla altın rezervine sahip olduğu ortaya çıktı.
Altın Değeri 7 Trilyon Doları Aşıyor
İşte Dünyada En Çok Altını Olan 10 Ülke
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Dünya genelinde en az yatırım ile en çok kar eden şirketlerde sanırım Alamos ve Kanada'lı Anagold. Hani Kaz Dağlarını altını üstüne getiren, altın çıkarma st... Devamını Gör
bizim rte nin de var... Almanya açıklamıştı demi hatta, Almanya bankasında tuttuğunu hahahha