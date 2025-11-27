İnsan Yaşlanmasında Kritik Nokta Ortaya Çıktı: Bu Yaş Aralığında İvme Artıyor
İnsan vücudu zamanla değişiyor, ama bu değişim her zaman sabit bir hızda ilerlemiyor. Yeni yapılan araştırmalar, belirli bir dönemde dokular ve organlarda gözle görülür bir hızlanma yaşandığını ortaya koydu. Özellikle damarlar, dalak ve pankreas bu sürecin en etkili şekilde ilerlediği organlar arasında.
Zaman hep aynı hızla akıyor gibi görünse de insan vücudu için durum pek aynı değil.
Yaşlanma eğrisinde özellikle 50 yaş civarında belirgin bir hızlanma olduğu ortaya çıktı.
