İnsan Yaşlanmasında Kritik Nokta Ortaya Çıktı: Bu Yaş Aralığında İvme Artıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 09:14

İnsan vücudu zamanla değişiyor, ama bu değişim her zaman sabit bir hızda ilerlemiyor. Yeni yapılan araştırmalar, belirli bir dönemde dokular ve organlarda gözle görülür bir hızlanma yaşandığını ortaya koydu. Özellikle damarlar, dalak ve pankreas bu sürecin en etkili şekilde ilerlediği organlar arasında.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/dunya/...
Zaman hep aynı hızla akıyor gibi görünse de insan vücudu için durum pek aynı değil.

Çin Bilimler Akademisi öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir çalışma, yaşlanma sürecinin kademeli değil, sıçramalı ilerlediğini ortaya koydu. 14 ile 68 yaş arasında 76 bağışçıdan alınan 516 doku örneğinin incelendiği araştırmada, 13 farklı dokudaki protein seviyeleri analiz edildi ve her organ için bir “yaşlanma saati” oluşturuldu.

Yaşlanma eğrisinde özellikle 50 yaş civarında belirgin bir hızlanma olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre en büyük değişimler 45–55 yaş arasında yaşanıyor; bu dönemden sonra organ ve dokuların yaşlanma hızı daha keskin bir ivmeyle ilerliyor.

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise aortun, yani en büyük atardamarımızın, yaşlanmaya karşı en hassas doku olması. Aortun ardından dalak ve pankreas da hızlı değişim gösteren organlar arasında yer aldı. Üstelik ekip, yaşlanmayla ilişkili bir proteini genç farelere enjekte ederek bu süreci test etti. Proteini alan farelerde fiziksel performansın düştüğü, denge ve koordinasyonun zayıfladığı ve damar yaşlanmasının belirginleştiği görüldü.

Araştırma ayrıca yaş ilerledikçe artan 48 hastalıkla ilişkili proteini de ortaya çıkardı. Bu proteinler kalp-damar rahatsızlıklarından fibrozise, yağlı karaciğer hastalığından karaciğer tümörlerine kadar pek çok kronik hastalıkla bağlantılı.

Cell dergisinde yayımlanan bu çalışma, yaşlanmanın düşünüldüğünden çok daha karmaşık ve çok katmanlı bir süreç olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, elde edilen verilerin gelecekte yaşa bağlı hastalıkların önlenmesi ve daha etkili tedavilerin geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturacağını vurguluyor.

