Astrolog Açıkladı: Aralık Ayında Aşkı Bulacak Burçlar Hangileri?

Metehan Bozkurt
25.11.2025 - 15:50

Aralık ayı yaklaşırken astroloji meraklılarının gözü yine ilişkiler ve duygusal enerjilerle ilgili yapılan yorumlara çevrildi. Yılın son ayında gezegen hareketlerinin özellikle aşk hayatını canlandıracağı konuşulurken, ünlü astrolog Tuğba Karadayı da bu dönemin bazı burçlar için büyük bir dönüm noktası olacağını söylüyor. Karadayı’ya göre Aralık, uzun süredir aradığı uyumu yakalayamayanların bile kalbini hızlandıracak gelişmelere sahne olacak. Bu ay romantik fırsatlar çoğalırken, hiç beklenmedik karşılaşmalar da kapıyı çalabilir.

İşte o video:

Aralık ayında aşkı hangi burçlar bulacak?

Yaptığı tahminlerle ve burç yorumlarıyla sık sık konuşulan astrolog Tuğba Karadayı'yı birçoğumuz tanıyoruz. Karadayı bu sefer de Aralık ayında aşkı bulacak burçları açıkladı. O liste sırasıyla:

Aslan, Koç, Yay ve İkizler!

Metehan Bozkurt
