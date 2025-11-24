Yeni Zelanda'dan Radikal Karar: Vahşi Kediler 2050’ye Kadar Tamamen Yok Edilecek
Kaynak: https://edition.cnn.com/2025/11/24/sc...
Yeni Zelanda’nın doğayı koruma konusundaki tartışmalı geçmişi yeniden gündemde. Ülkede yıllar önce düzenlenen ve büyük tepki çeken vahşi kedi öldürme yarışmalarının ardından hükümet bu kez çok daha kapsamlı bir adımla sahneye çıktı. Ekosisteme ciddi zarar verdiği belirtilen vahşi kedi popülasyonunu 2050’ye kadar tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni plan, kamuoyunda hem destek hem de endişe uyandırmış durumda.
Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Zelanda hükümeti, ülkenin doğal yaşamını tehdit eden vahşi kedi popülasyonunu 2050’ye kadar tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2,5 milyonun üzerinde vahşi kedi bulunduğu tahmin edilen ülke, özellikle adalar ve doğal ormanlarda ciddi ekolojik tahribatla karşı karşıya.
Evcil kediler bu düzenlemenin dışında tutuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın