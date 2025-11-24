Yeni Zelanda'dan Radikal Karar: Vahşi Kediler 2050’ye Kadar Tamamen Yok Edilecek

Kuyruğuyla birlikte bir metreyi bulan ve 7 kiloya kadar ulaşabilen bu kedilerin, Rakiura Stewart Adası’ndaki Pukunui/Güney dotterel kuşunu yok olma eşiğine getirdiği; Ruapehu Dağı çevresinde yaşayan yarasaları da hedef aldığı biliniyor. Potaka’ya göre, doğal mirasın korunması için bu yırtıcıların ortadan kaldırılması zorunlu.

Bu adım aslında yıllardır süren tartışmaların bir sonucu. 2013’te Gareth Morgan’ın başlattığı “Cats to Go” kampanyası büyük tepki çekmiş, hatta çocuklara yönelik vahşi kedi vurma yarışması ülkede infiale yol açmıştı. Ancak bakanlık, son strateji taslağına gelen geri bildirimlerin yüzde 90’ının vahşi kedilerin kontrol edilmesi gerektiği yönünde olduğunu açıkladı.