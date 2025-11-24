onedio
Sandığınız Kadar Hijyenik Değil: Klozet Kapaklarını Asla Peçeteyle Silmemeniz İçin Sebepler

Metehan Bozkurt
24.11.2025 - 20:07

Klozet kapaklarını peçeteyle silmek çoğu kişi için rutin bir alışkanlık gibi görünse de aslında düşündüğünüz kadar hijyenik değil. Peki klozetleri neden peçeteyle silmemeliyiz?

Kaynak: https://www.upi.com/Odd_News/2025/01/...
Birçoğumuz belki de hızlı ve zahmetsiz diye klozeti zaman zaman peçeteyle silebiliyoruz.

Fakat bu alışkanlık aslında o kadar da masum değil. Birçok hijyen kuralına da tam olarak uymuyor. Neden mi? Hemen anlatalım...

Özellikle modern klozet kapakları çoğunlukla plastik reçineden üretiliyor ve kuru peçete ya da tuvalet kağıdıyla silindiğinde mikroskobik çizikler oluşabiliyor.

İlk başta fark edilmeyen bu küçük çizikler zamanla kir ve leke birikmesine yol açıyor, kapağın sararmasına ve eskimesine neden olabiliyor. Ayrıca peçetenin gözenekli yapısı yüzeyi tamamen temizlemediği için bakterilerin tamamen yok olmasını sağlamıyor. Bu nedenle klozet kapağını temizlerken hafif deterjanlı nemli bir bez veya mikrofiber bez kullanmak hem yüzeyi koruyor hem de gerçek hijyen sağlıyor. Yani anlayacağınız, peçete kullanmak yerine doğru temizlik yöntemi hem kapağın ömrünü uzatıyor hem de bakterilerle mücadelede daha etkili oluyor.

