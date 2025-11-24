Sandığınız Kadar Hijyenik Değil: Klozet Kapaklarını Asla Peçeteyle Silmemeniz İçin Sebepler
Kaynak: https://www.upi.com/Odd_News/2025/01/...
Klozet kapaklarını peçeteyle silmek çoğu kişi için rutin bir alışkanlık gibi görünse de aslında düşündüğünüz kadar hijyenik değil. Peki klozetleri neden peçeteyle silmemeliyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçoğumuz belki de hızlı ve zahmetsiz diye klozeti zaman zaman peçeteyle silebiliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle modern klozet kapakları çoğunlukla plastik reçineden üretiliyor ve kuru peçete ya da tuvalet kağıdıyla silindiğinde mikroskobik çizikler oluşabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın