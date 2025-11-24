Sandığınız Kadar Hijyenik Değil: Klozet Kapaklarını Asla Peçeteyle Silmemeniz İçin Sebepler

İlk başta fark edilmeyen bu küçük çizikler zamanla kir ve leke birikmesine yol açıyor, kapağın sararmasına ve eskimesine neden olabiliyor. Ayrıca peçetenin gözenekli yapısı yüzeyi tamamen temizlemediği için bakterilerin tamamen yok olmasını sağlamıyor. Bu nedenle klozet kapağını temizlerken hafif deterjanlı nemli bir bez veya mikrofiber bez kullanmak hem yüzeyi koruyor hem de gerçek hijyen sağlıyor. Yani anlayacağınız, peçete kullanmak yerine doğru temizlik yöntemi hem kapağın ömrünü uzatıyor hem de bakterilerle mücadelede daha etkili oluyor.