onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD’nin NOTAM Kararı Sonrası THY Venezuela Uçuşlarını Durdurdu

ABD’nin NOTAM Kararı Sonrası THY Venezuela Uçuşlarını Durdurdu

THY
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 17:26

ABD’nin Venezuela’ya yönelik NOTAM kararı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Bu gelişme üzerine Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok uluslararası havayolu, Caracas ve çevresine yapılan uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Siyasi gerilimin gölgesinde, yolcular ve havayolu operasyonları için aksaklıklar gündemde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

THY, Venezuela uçuşlarını askıya aldı.

THY, Venezuela uçuşlarını askıya aldı.

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi gerilim, havacılık trafiğine de yansıdı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi’ni kapsayan bir NOTAM yayımlayarak bölgede uçuş operasyonlarında geçici kısıtlamalar uygulanacağını duyurdu.

Bu uyarının ardından, Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere birçok uluslararası havayolu, Caracas ve diğer Venezuela destinasyonlarına yapılan seferlerini geçici olarak durdurdu.

Bu uyarının ardından, Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere birçok uluslararası havayolu, Caracas ve diğer Venezuela destinasyonlarına yapılan seferlerini geçici olarak durdurdu.

THY, İstanbul–Caracas seferlerinin 24–28 Kasım tarihleri arasında “operasyonel nedenlerle” iptal edildiğini açıkladı ve yolcularına İspanyolca bilgilendirme yaptı. Alternatif uçuş ve düzenlemeler için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD’ye sert tepki göstererek Washington’u “insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri” olarak nitelendirdi. López, ülkesinin karşı karşıya olduğu tüm tehditlere “başı dik” yanıt vereceğini vurguladı.

NOTAM İlanı Nedir?

NOTAM İlanı Nedir?

NOTAM (Notice to Airmen), yani “Havacılara Duyuru”, hava seyrüseferini etkileyebilecek geçici bilgi ve uyarıların pilotlar ve havacılık yetkilileriyle paylaşıldığı resmi bir bildirimdir.

Örneğin hava sahasındaki kısıtlamalar, pist çalışmaları, geçici navigasyon arızaları veya güvenlik riskleri gibi durumlar NOTAM ile duyurulur. Bu sayede pilotlar ve havayolu şirketleri, uçuş planlarını güvenli şekilde yapabilir ve beklenmedik tehlikelerden haberdar olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın