ABD’nin NOTAM Kararı Sonrası THY Venezuela Uçuşlarını Durdurdu
ABD’nin Venezuela’ya yönelik NOTAM kararı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Bu gelişme üzerine Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok uluslararası havayolu, Caracas ve çevresine yapılan uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Siyasi gerilimin gölgesinde, yolcular ve havayolu operasyonları için aksaklıklar gündemde.
THY, Venezuela uçuşlarını askıya aldı.
Bu uyarının ardından, Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere birçok uluslararası havayolu, Caracas ve diğer Venezuela destinasyonlarına yapılan seferlerini geçici olarak durdurdu.
NOTAM İlanı Nedir?
