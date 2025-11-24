ABD’nin NOTAM Kararı Sonrası THY Venezuela Uçuşlarını Durdurdu

NOTAM (Notice to Airmen), yani “Havacılara Duyuru”, hava seyrüseferini etkileyebilecek geçici bilgi ve uyarıların pilotlar ve havacılık yetkilileriyle paylaşıldığı resmi bir bildirimdir.

Örneğin hava sahasındaki kısıtlamalar, pist çalışmaları, geçici navigasyon arızaları veya güvenlik riskleri gibi durumlar NOTAM ile duyurulur. Bu sayede pilotlar ve havayolu şirketleri, uçuş planlarını güvenli şekilde yapabilir ve beklenmedik tehlikelerden haberdar olur.