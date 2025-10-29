THY’den Karadağ Açıklaması: Türk Vatandaşları İçin Karadağ Vizesi ve Uçak Bileti Uyarısı

THY'nin Karadağ vizesi açıklaması şöyle:

'Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ’da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla, vizesiz olarak Karadağ’a girebileceklerdir.

Maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar Karadağ’a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir.'