onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
THY’den Karadağ Açıklaması: Türk Vatandaşları İçin Karadağ Vizesi ve Uçak Bileti Uyarısı

THY’den Karadağ Açıklaması: Türk Vatandaşları İçin Karadağ Vizesi ve Uçak Bileti Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 20:00

Karadağ, geçen hafta ülkede yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına vize uygulayacağını açıklamıştı. Vizesiz olması nedeniyle Karadağ’a uçak bileti alan vatandaşlar ise ne yapacaklarına dair resmi açıklama bekliyordu. Türk Hava Yolları’ndan (THY) merak edilen Karadağ açıklaması geldi. Yolcularını uyaran THY, “Umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

THY'den Karadağ için uçak bileti ve vize açıklaması.

THY'den Karadağ için uçak bileti ve vize açıklaması.

Karadağ'da geçen hafta iki Türk vatandaşının 25 yaşındaki bir genci darbettiği iddia edildi. İddiaların ardından ülkede bulunan Türk işyerleri taşlandı, yakıldı. Karadağ, Türk vatandaşlarına olaylardan sonra vize uygulayacağını açıkladı. 

Son yıllarda vizesiz olması nedeniyle Türk vatandaşlarının akın ettiği Karadağ için bilet alan vatandaşlar resmi bir açıklama bekliyordu. THY Karadağ açıklamasını yayınladı.

Karadağ vizesi nasıl olacak?

Karadağ vizesi nasıl olacak?

THY'nin Karadağ vizesi açıklaması şöyle:

'Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ’da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla, vizesiz olarak Karadağ’a girebileceklerdir. 

Maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar Karadağ’a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir.'

Karadağ uçak bileti ücreti iade edilecek mi?

Karadağ uçak bileti ücreti iade edilecek mi?

Karadağ'a uçak bileti alan Türk vatandaşları biletlerin iade sürecini merak ediyor. THY yaptığı açıklamada bilet ücretlerinin kesintisiz iade edileceğini belirtti. Açıklama şöyle devam etti:

'28.10.2025 ila 31.11.2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Bilet iade işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız 09.11.2025 (dahil) tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Bilet değişiklik işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden, bilet seyahat tarihini 15.12.2025 (dahil) tarihine kadar uzatabileceklerdir. Anlayışınız teşekkür ederiz' denildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın