THY’den Karadağ Açıklaması: Türk Vatandaşları İçin Karadağ Vizesi ve Uçak Bileti Uyarısı
Karadağ, geçen hafta ülkede yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına vize uygulayacağını açıklamıştı. Vizesiz olması nedeniyle Karadağ’a uçak bileti alan vatandaşlar ise ne yapacaklarına dair resmi açıklama bekliyordu. Türk Hava Yolları’ndan (THY) merak edilen Karadağ açıklaması geldi. Yolcularını uyaran THY, “Umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır” dedi.
THY'den Karadağ için uçak bileti ve vize açıklaması.
Karadağ vizesi nasıl olacak?
Karadağ uçak bileti ücreti iade edilecek mi?
