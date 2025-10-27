Karadağ’da Türk Dükkanları Yakıldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadağ Açıklaması
Karadağ’ın başkenti Podgorica’da iddiaya göre 25 yaşındaki Karadağlı bir genç iki Türk vatandaşı tarafından darbedildi. Olaylı geçen gecenin ardından Karadağ’da Türkiye karşıtı eylemler gerçekleşmeye başladı, Türklere ait iş yerleri yakıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadağ açıklaması geldi. Öte yandan Dışişleri Başkanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonda görüştü.
Karadağlı 25 yaşındaki bir gencin iki Türk vatandaşı tarafından darbedildiği iddiası ülkeyi karıştırdı. Türklere ait iş yerleri yakıldı.
Dışişleri Bakanlığı'dan Karadağ açıklaması.
Karadağ, Türk vatandaşlarının güvenliği için güvence verdi.
