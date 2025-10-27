onedio
Karadağ'da Türk Dükkanları Yakıldı! Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ Açıklaması

Karadağ’da Türk Dükkanları Yakıldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadağ Açıklaması

27.10.2025 - 14:49

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da iddiaya göre 25 yaşındaki Karadağlı bir genç iki Türk vatandaşı tarafından darbedildi. Olaylı geçen gecenin ardından Karadağ’da Türkiye karşıtı eylemler gerçekleşmeye başladı, Türklere ait iş yerleri yakıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadağ açıklaması geldi. Öte yandan Dışişleri Başkanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonda görüştü.

Karadağlı 25 yaşındaki bir gencin iki Türk vatandaşı tarafından darbedildiği iddiası ülkeyi karıştırdı. Türklere ait iş yerleri yakıldı.

Karadağlı 25 yaşındaki bir gencin iki Türk vatandaşı tarafından darbedildiği iddiası ülkeyi karıştırdı. Türklere ait iş yerleri yakıldı.

Karadağ’ın yerel basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki M.J. isimli bir Karadağlı, ülkede yaşayan iki Türk vatandaşı tarafından darbedildi ileri sürüldü. Yaşananların ardından ülkede Türk karşıtı protestolar başladı. Kısa sürede sosyal medyada örgütlenen gruplar, Türkiye karşıtı videolar paylaşmaya başladı. Ardından, kalabalık gruplar Türklere ait iş yerlerini yaktı. 

Harekete geçen polis, saldırı olayının failleri de dahil olmak üzere, 40’tan fazla Türk vatandaşını gözaltına aldı. Bu kişilerin sınır dışı edilecekleri açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadağ açıklaması.

Dışişleri Bakanlığı'dan Karadağ açıklaması.
Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da meydana gelen olayların ardından açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili makamlarla temas kurularak ülkedeki Türklerin güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin sağlandığı belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.'

Karadağ, Türk vatandaşlarının güvenliği için güvence verdi.

Karadağ, Türk vatandaşlarının güvenliği için güvence verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi vurguladı. Karadağ tarafı bu hususta güvence verdi.

Yorum Yazın