160 Yıllık Dev Banka 2026 Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı
Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da dalgalı seyir izleyen altında önümüzdeki günlerde neler olacağı merak ediliyor. Dünyanın önde gelen bankası HSBC, 2026 altın fiyat tahminini açıkladı. HSBC Global Investment Research altın fiyatına ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre altında iki aylık ralli beklentisi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev banka HSBC 2026 altın tahminini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın yükselecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın