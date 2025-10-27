160 Yıllık Dev Banka 2026 Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da dalgalı seyir izleyen altında önümüzdeki günlerde neler olacağı merak ediliyor. Dünyanın önde gelen bankası HSBC, 2026 altın fiyat tahminini açıkladı. HSBC Global Investment Research altın fiyatına ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre altında iki aylık ralli beklentisi var.