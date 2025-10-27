onedio
160 Yıllık Dev Banka 2026 Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
27.10.2025 - 14:22

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da dalgalı seyir izleyen altında önümüzdeki günlerde neler olacağı merak ediliyor. Dünyanın önde gelen bankası HSBC, 2026 altın fiyat tahminini açıkladı. HSBC Global Investment Research altın fiyatına ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre altında iki aylık ralli beklentisi var.

Dev banka HSBC 2026 altın tahminini açıkladı.

160 yıllık banka HSBC altın fiyatına ilişkin yeni tahminini paylaştı. Bankanın tahminine göre 2026 yılında Ons Altın 4.600 dolar seviyesinde seyredecek. 2026 ‘anın başlarında ise ons altının 5 bin dolara kadar çıkacağı tahmin edildi. 

HSBC’nin raporunada altın fiyatlarında kısa vadede bir miktar dalgalanma görüleceği belirtildi. Ancak küresel risk altın talebini artıracak. 

Altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam ettiği belirtilen raporda bu ilginin ana kaynakları Çin Merkez Bankası ve Asya merkez bankaları olarak açıklandı.

Altın yükselecek mi?

HSBC, Hindistan ve Çin gibi piyasalarda ETF talebinin arttığını vurgulayarak yerel hisse senedi alımlarının olumsuz etkilenmeyeceği ifade edildi. Dev bankanın tahminine göre merkez bankalarının alımları, yatırımcının güvenli liman talebi önümüzdeki dönemde altının yükseliş trendini desteklemeye devam edecek.

