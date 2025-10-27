SGK Uzmanı Özgür Erdursun Asgari Ücret Zammını Yıllara Göre Karşılaştırdı

Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı gerçekleştirmesiyle 2026 maaş zammı için süreç resmen başlamış olacak. Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 30 zam yapılmıştı. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlar, enflasyon verileriyle asgari ücret hesaplaması yaparken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye gazetesindeki köşesinde asgari ücret zammını geçmiş yıllarla karşılaştırdı.

