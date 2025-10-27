onedio
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Asgari Ücret Zammını Yıllara Göre Karşılaştırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.10.2025 - 12:25

Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı gerçekleştirmesiyle 2026 maaş zammı için süreç resmen başlamış olacak. Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 30 zam yapılmıştı. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlar, enflasyon verileriyle asgari ücret hesaplaması yaparken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye gazetesindeki köşesinde asgari ücret zammını geçmiş yıllarla karşılaştırdı.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 lirayken 2025 yılında 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. 

Asgari ücret 2026 ne kadar?

Asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Asgari ücret aralık ayının sonunda tespit komisyonunun toplantılarında alınacak kararla belli olacak. Ocak 2026'dan itibaren zamlı asgari ücret geçerli olacak. Uzmanların tahminlerine göre ise asgari ücrete yüzde 20 bekleniyor. 

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL.

Asgari ücret yıllar karşılaştırması: SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıllara göre asgari ücret zammını listeledi.

Özgür Erdursun, Türkiye gazetesindeki köşesinde asgari ücret ve enflasyon oranını yazdı. Yıllar itibarıyla enflasyon ve asgari ücret artış oranlarını listeleyen Özgür Erdursun'un yazısında ilgili bölüm şöyle:

  • 2017 Enflasyon: %15,47 / Asgari ücret artı­şı: %7,9

  • 2018 (Genel seçim yılı) Enflasyon: %33,64 / Asgari Ücret Artı­şı: %14,2

  • 2019 (Yerel seçim yılı) Enflasyon: %7,36 / Asgari Ücret Artışı: %26,1

  • 2020 Enflasyon: %25,15 / Asgari ücret artı­şı: %15,1

  • 2021 Enflasyon: %79,89 / Asgari ücret artı­şı: %21,6

  • 2022 (Seçim öncesi dö­nem) Enflasyon: %97,72 / Asgari ücret artışı: %94,6

  • 2023 (Genel seçim yılı) Enflasyon: %44,22 / Asgari ücret artışı: %107

  • 2024 (Yerel seçim yılı) Enflasyon: %28,52 / Asgari ücret artışı: %49,1

