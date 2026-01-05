onedio
Burcuna Göre Ne Kadar Fevrisin?

İnci Döşer
05.01.2026 - 15:01

Bazı insanlar sinirlendiğinde içinden üçe kadar sayar, bazıları ise üç demeden çoktan tepkiyi vermiş olur. Peki sen hangisisin? Burcun, öfkeyle kurduğun ilişkiyi, tepkilerinin hızını ve kontrol mekanizmanı sandığından daha çok ele veriyor olabilir. Bu testte yıldızların rehberliğinde fevrilik seviyeni ölçüyor, anlık çıkışlarının arkasındaki astrolojik kodları çözüyoruz.

