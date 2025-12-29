Sen Risk Almakta Ne Kadar İyisin?

Sen risk almaktan ziyade risk yönetmeyi seven birisin. Güvenli adımlar, planlar ve hesaplar senin için huzur demek. Bu seni çoğu zaman hatalardan koruyor ama bazen de fırsatların yanından sessizce geçmene sebep olabiliyor. Hayatında “keşke”lerin az, “iyi ki”lerin ise daha kontrollü. Biraz daha cesaret eklersen, bu sağlam zemin seni çok daha ileri taşıyabilir.