Sen Risk Almakta Ne Kadar İyisin?
Hayat bazen sakin bir göl, bazen de dalgalı bir açık deniz. Kimileri kıyıdan izler, kimileri suya atlamadan duramaz. Peki sen hangi taraftasın? Karar anlarında geri mi çekiliyorsun yoksa “bir kere geliyoruz” deyip ileri mi atılıyorsun? Bu test, risk karşısındaki reflekslerini, korkularınla cesaretin arasındaki dengeyi ve hayatı nasıl oynadığını ortaya çıkarıyor.
1. Önüne hayatını değiştirebilecek ama garantisi olmayan bir fırsat çıksa ne yaparsın?
2. Maddi konularda yaklaşımın hangisine daha yakın?
3. Yeni bir şehre ya da ülkeye taşınma fikri sende ne uyandırır?
4. Bir konuda başarısız olma ihtimali varsa…
5. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
6. Kalbinle mi aklınla mı karar verirsin?
7. Son dakika planları sana nasıl gelir?
8. İş hayatında risk senin için ne ifade ediyor?
9. Bir ilişkide ilk adımı atma konusunda…
10. Konfor alanın senin için…
Sen risk almakta çok kötüsün!
Sen risk almakta pek iyi değilsin!
Sen risk almakta çok iyisin!
Sen risk almakta mükemmelsin!
