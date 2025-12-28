Yılbaşını Nasıl Geçireceksin?
Kimi için yılbaşı kalabalık masalar, kimi için pijama ve battaniye demek. Kimileri plan yapar, kimileri son anda nereye sürüklenirse oraya gider. Peki yeni yıla sen hangi modda giriyorsun? Bu test, 31 Aralık gecesinin senin için nasıl akacağını söylüyor.
1. 31 Aralık planın ne durumda?
2. Yılbaşı senin için ne demek?
3. En ideal yılbaşı ortamı sence neresi?
4. Saatler 00.00’a yaklaşırken ne yaparsın?
5. Yılbaşı gecesi olmazsa olmazın?
6. O gece sosyal medyada…
7. Yeni yıl dilekleri konusunda…
8. Saat 00.00’dan sonra ruh halin?
9. Yılbaşı gecesi sana en çok kim iyi gelir?
10. Yılbaşı sofrası senin için?
Sen yılbaşına kalabalık ve coşkulu gireceksin!
Sen yılbaşına samimi ve sıcak gireceksin!
Sen yılbaşına kendi halinde ve sakin gireceksin!
Sen yılbaşına yorgun ama umutlu gireceksin!
