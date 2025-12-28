Yılbaşını Nasıl Geçireceksin?

Yeni yılın çanları çalmaya başladığında, sen kalabalığın içinde kaybolmaktan çok, anlam dolu anılar biriktirmeyi tercih ediyorsun. Bir avuç sevdikle dolu bir oda, senin için bir stadyumdan daha değerli. Çünkü senin formülün basit; az ama öz. Yılbaşı gecesi, sevdiklerinle sıcacık bir evde, belki bir fincan sıcak çikolata eşliğinde, belki de bir Noel filmi izlerken geçiyor. Kimi zaman bir hediye kutusu açılıyor, kimi zaman bir yılbaşı kurabiyesi ısırılıyor. Ama en önemlisi, herkesin kalbinde sessizce uçuşan dilekler var. Kimi zaman birbirine fısıldanan, kimi zaman içinden geçirilen, ama her zaman sevgiyle sarılan dilekler... Gürültü yok, çünkü senin yılbaşın sessiz ama derin bir huzur dolu. Sanki bir yılın sona erip, yeni bir yılın başlaması, senin için yumuşak bir geçiş. Yeni yıla adım atarken, senin için önemli olan, o geceyi paylaştığın insanlar ve biriktirdiğin anılar. Ve belki de bu yüzden, senin yılbaşın, birçok insandan farklı olarak, sessiz ama derin bir huzur dolu.