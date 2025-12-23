Senin Tadın Hangi Meyveye Benziyor?
Bazıları ilk lokmada kendini sevdirir, bazıları ise zamanla bağımlılık yapar. Kimimizin tadı tatlı, kimimizin ekşi, kimimizin ise tam kararında… Peki sen insanlara nasıl bir tat bırakıyorsun? Karakterin, ruh halin ve hayata yaklaşımın bir meyve olsaydı hangisi olurdu?
1. Yeni biriyle tanıştığında genelde nasıl bir izlenim bırakıyorsun?
2. Bir ortamda seni en iyi anlatan şey ne?
3. Zor bir günün sonunda seni ne toparlar?
4. Hayata bakış açın daha çok hangisi?
5. İnsanlar seni ilk etapta nasıl bulur?
6. Birine bağlanman ne kadar sürer?
7. Stresli anlarda nasıl davranırsın?
8. Bir ilişkide senin için en önemli şey ne?
9. Boş bir günün olsa nasıl geçirmek isterdin?
10. Bir ortamda en çok neyi fark edersin?
Senin tadın çileğe benziyor!
Senin tadın limona benziyor!
Senin tadın ananasa benziyor!
Senin tadın elmaya benziyor!
