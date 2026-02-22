Milyonlarca Emeklinin Beklediği Bayram İkramiyesinde 3 Rakam Öne Çıkıyor
Türkiye’de bulunan yaklaşık 15 milyon emekli vatandaş için Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyelerinde 3 rakam öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olan emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emekli bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakamlar ise 5 bin lira, 5 bin 500 lira ve 6 bin lira. Bayram ikramiyeleri için önerinin Ramazan ayı içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Türkiye’de artan yaşam maliyetlerinden en fazla etkilenen kişiler emekliler.
