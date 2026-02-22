Milyonlarca Emeklinin Beklediği Bayram İkramiyesinde 3 Rakam Öne Çıkıyor

En düşük emekli maaşı olan 20 bin lira ile geçinmeye çalışan emekliler, bayramlar öncesinde ödenen emekli ikramiyeleri ile biraz olsun nefes alıyor.

Bu yıl emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı henüz belli olmazken, kulislerde konuşulan 3 rakam öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesinin bu yıl 5 bin lira, 5 bin 500 lira veya 6 bin lira olması bekleniyor.

Bayram ikramiyeleri ile ilgili kararın mart ayının başında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.