Milyonlarca Emeklinin Beklediği Bayram İkramiyesinde 3 Rakam Öne Çıkıyor

Milyonlarca Emeklinin Beklediği Bayram İkramiyesinde 3 Rakam Öne Çıkıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.02.2026 - 10:46

Türkiye’de bulunan yaklaşık 15 milyon emekli vatandaş için Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyelerinde 3 rakam öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olan emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emekli bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakamlar ise 5 bin lira, 5 bin 500 lira ve 6 bin lira. Bayram ikramiyeleri için önerinin Ramazan ayı içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Türkiye'de artan yaşam maliyetlerinden en fazla etkilenen kişiler emekliler.

Türkiye’de artan yaşam maliyetlerinden en fazla etkilenen kişiler emekliler.

En düşük emekli maaşı olan 20 bin lira ile geçinmeye çalışan emekliler, bayramlar öncesinde ödenen emekli ikramiyeleri ile biraz olsun nefes alıyor.

Bu yıl emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı henüz belli olmazken, kulislerde konuşulan 3 rakam öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesinin bu yıl 5 bin lira, 5 bin 500 lira veya 6 bin lira olması bekleniyor.

Bayram ikramiyeleri ile ilgili kararın mart ayının başında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
