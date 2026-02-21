Emeklilere Bayram İkramiyesinin 17 Bin TL Olması İçin Teklif Meclise Sunuldu
Emekli bayram ikramiyesi için milyonlar açıklanacak tutarı bekliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte “Bu yıl ikramiye ne kadar olacak?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Son olarak emekli bayram ikramiyesinin 17 bin TL’ye çıkarılmasını öngören bir yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklife ait görsel, “Milletimiz için hayırlı olsun” notuyla sosyal medyada paylaşıldı.
Bayram ikramiyesiyle ilgili teklif meclise sunuldu.
17 Bin TL teklifi meclise geldi.
"Milletimize hayırlı olsun" diyerek paylaştı.
