Emeklilere Bayram İkramiyesinin 17 Bin TL Olması İçin Teklif Meclise Sunuldu

Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı ve hem iktidar hem muhalefet partilerinden destek istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ, TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini dile getirdiğini belirterek, bu doğrultuda hazırlanan teklifin Meclis’e sunulduğunu ifade etti. “Milletimiz için hayırlı olsun” sözleriyle destek çağrısını yineledi.