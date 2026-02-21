onedio
article/comments
article/share
Emeklilere Bayram İkramiyesinin 17 Bin TL Olması İçin Teklif Meclise Sunuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 21:39

Emekli bayram ikramiyesi için milyonlar açıklanacak tutarı bekliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte “Bu yıl ikramiye ne kadar olacak?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Son olarak emekli bayram ikramiyesinin 17 bin TL’ye çıkarılmasını öngören bir yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklife ait görsel, “Milletimiz için hayırlı olsun” notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

Bayram ikramiyesiyle ilgili teklif meclise sunuldu.

Emekli bayram ikramiyesinin tutarı merak konusu olurken, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte beklenti arttı. Milyonlarca emekli açıklanacak rakama odaklanmışken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye miktarına ilişkin hazırlanan yasa teklifi Meclis’e sunuldu.

17 Bin TL teklifi meclise geldi.

Hükümetin ikramiye tutarına ilişkin çalışmaları sürerken, dikkat çeken teklif muhalefetten geldi.

Yeni Yol Grubu, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik kanun teklifini Meclis’e sundu.

Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini belirterek düzenleme çağrısında bulundu.

"Milletimize hayırlı olsun" diyerek paylaştı.

Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı ve hem iktidar hem muhalefet partilerinden destek istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ, TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini dile getirdiğini belirterek, bu doğrultuda hazırlanan teklifin Meclis’e sunulduğunu ifade etti. “Milletimiz için hayırlı olsun” sözleriyle destek çağrısını yineledi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
