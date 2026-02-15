onedio
PTT’den Emeklilere 14 Bin TL Nakit Desteği: Şartlar Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2026 - 14:46

'PTT Emekli Ödeme Kampanyası' başladı. PTT’den emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit desteği geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilere verilecek nakit desteğinin detaylarını anlattı. Peki, emekli nakit desteği şartları neler, kimler alabilir?

PTT’den emeklilere 14 bin TL nakit desteği.

PTT Emekli Ödeme Kampanyası başladı. Belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya varan geri ödemesiz nakit desteği sağlanacak. Söz konusu kampanyaya dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi. Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası'nı anlattı. 

PTT emekli desteğine nasıl başvurulur?

Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli vatandaşlar tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

PTT emekli nakit promosyonu şartları neler?

PTT emekli nakit promosyonu detayları belli oldu. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması gerekiyor. Emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini kaydeden Uraloğlu, bu şartı sağlayan emeklilerin, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabildiğini dile getirdi. 

PTT emekli desteği ne kadar?

Uraloğlu, verilecek destek miktarını şu sözlerle açıkladı:

'Sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira ve PTT üzerinden bir otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlanıyor. PTT üzerinden anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor.'

