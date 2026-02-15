PTT’den Emeklilere 14 Bin TL Nakit Desteği: Şartlar Belli Oldu!

PTT emekli nakit promosyonu detayları belli oldu. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması gerekiyor. Emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini kaydeden Uraloğlu, bu şartı sağlayan emeklilerin, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabildiğini dile getirdi.

PTT emekli desteği ne kadar?

Uraloğlu, verilecek destek miktarını şu sözlerle açıkladı:

'Sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira ve PTT üzerinden bir otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlanıyor. PTT üzerinden anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor.'