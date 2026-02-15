onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonları İlgilendiren Karar: Doğal Gaz Faturalarında 6 Taksit Dönemi

Milyonları İlgilendiren Karar: Doğal Gaz Faturalarında 6 Taksit Dönemi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2026 - 13:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında tüketici odaklı yeni düzenlemeleri açıkladı. Yapılan açıklamaya doğal gaz bağlantı bedelinde 3 taksit uygulaması genişletildi. Yeni düzenlemeye göre 6 aya kadar taksit imkanı getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonları ilgilendiren ‘doğal gaz’ kararı.

Milyonları ilgilendiren ‘doğal gaz’ kararı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) gerçekleştirdiği toplantıda, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikler kabul edildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Düzenlemelere göre doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın artırılması hedeflendi.

Doğal gaz faturalarında 6 taksit dönemi.

Doğal gaz faturalarında 6 taksit dönemi.

Yapılan değişiklikle doğal gaz abone bağlantı bedelini kredi kartıyla ödemek isteyenler için düzenleme getirildi. Mevcutta 3 taksit olan bağlantı bedeli ödemesi 6 taksite çıkarıldı. Kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişiler yeni aboneliklerde güvence bedeli ödemeyecek. 

Öte yandan dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde tüketim tutarının en fazla 2 fatura döneminde tahakkuk ettirilmesine ilişkin mevcut hüküm, tüketici lehine değiştirilerek en az 4 fatura dönemine yayılacak şekilde düzenlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın