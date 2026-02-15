Milyonları İlgilendiren Karar: Doğal Gaz Faturalarında 6 Taksit Dönemi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında tüketici odaklı yeni düzenlemeleri açıkladı. Yapılan açıklamaya doğal gaz bağlantı bedelinde 3 taksit uygulaması genişletildi. Yeni düzenlemeye göre 6 aya kadar taksit imkanı getirildi.
