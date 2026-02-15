onedio
Bugün Başladı! Konut Satışlarında Yeni Dönem: Tüm Ülkede Zorunlu Oldu

Dilara Şimşek
15.02.2026 - 10:44

Konut ilanlarında yeni dönem başladı. Emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alındı. Yeni uygulamayla artık konutunu satmak isteyen vatandaşların E-devlet üzerinden kimliğini ve ilanı doğrulaması zorunlu olacak. Doğrulama sistemi bugünden itibaren tüm ülkede zorunlu oldu.

Satılık ilanlarında doğrulama sistemi bugün başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)' devreye alındı. Kiralık konutların ardından satılık taşınmaz ilanları için doğrulama sistemi bugünden itibaren ülke genelinde uygulanacak. 

Sistem ilk olarak 1 Ocak 2025 tarihinde kiralık taşınmaz ilanları için uygulanmaya başlandı. Emlak sektöründe tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 15 Şubat’tan itibaren satılık taşınmaz ilanları için de uygulanmasına karar verildi.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir, nasıl uygulanır?

Konut sahibi vatandaşlar,  e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama ile yetkisiz kişilerce açılan satış ilanlarının, sahte hesaplar tarafından yürütülen fiyat manipülasyonu ve kayıt dışılılığın önüne geçilecek. Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda 'EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı' yönünde logoya veya ibareye de yer alacak. 

e-Devlet yetkilendirme ekranında, taşınmaz sahibi tarafından emlak işletmelerine verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi, asgari 3 ay olacak ve bu süre aynı ekrandan uzatılabilecek.

