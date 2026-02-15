Bugün Başladı! Konut Satışlarında Yeni Dönem: Tüm Ülkede Zorunlu Oldu
Konut ilanlarında yeni dönem başladı. Emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve sahte ilanların önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alındı. Yeni uygulamayla artık konutunu satmak isteyen vatandaşların E-devlet üzerinden kimliğini ve ilanı doğrulaması zorunlu olacak. Doğrulama sistemi bugünden itibaren tüm ülkede zorunlu oldu.
Satılık ilanlarında doğrulama sistemi bugün başladı.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir, nasıl uygulanır?
