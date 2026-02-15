Bugün Başladı! Konut Satışlarında Yeni Dönem: Tüm Ülkede Zorunlu Oldu

Konut sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama ile yetkisiz kişilerce açılan satış ilanlarının, sahte hesaplar tarafından yürütülen fiyat manipülasyonu ve kayıt dışılılığın önüne geçilecek. Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda 'EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı' yönünde logoya veya ibareye de yer alacak.

e-Devlet yetkilendirme ekranında, taşınmaz sahibi tarafından emlak işletmelerine verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi, asgari 3 ay olacak ve bu süre aynı ekrandan uzatılabilecek.