Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen "Gitti" Denilen Kar Yağışı İçin Yeniden Tarih Verdi

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen "Gitti" Denilen Kar Yağışı İçin Yeniden Tarih Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2026 - 09:04

15 Şubat 2026 Pazar hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durum raporunu paylaştı. 9 kente sarı kodlu uyarı verilirken şiddetli yağmur açıklaması yapıldı. Öte yandan Ege ve Marmara Bölgesi'nde toz taşınımı etkili olacağı bildirilirken 'Kar yağacak mı?' sorusu yanıt buldu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağışı tarihiyle ilgili açıklama yaptı.

15 Şubat 2026 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

15 Şubat 2026 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. Meteoroloji, 15 Şubat Pazar hava durumunu paylaştı. Bugün Türkiye'de bahar havası yaşanacak. Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. 

9 kente ise sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı yapılan kentler şöyle:

Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Muğla.

Kar yağacak mı?

Kar yağacak mı?
twitter.com

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar ihtimalinin 24-25 Şubat olduğuna dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

'Sıcaklık artıyor. Pazar günü bazı bölgelerde bahar değerlerininde üzerine çıkacak gibi Zonguldak 26 derece. İstanbul 18, Ankara 18, İzmir 23 derece. 

Doğuda da kar erimeleri başladı. 

Çarşamba kuzey batıdan gelecek soğuk hava sıcaklıkları iç ve batıda 10 derece düşürecek. Kar yok. Yağmur Ege ve Akdeniz'de şiddetli.

Kar ihtimali 24-25 Şubat gibi.  Bakacağız.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
