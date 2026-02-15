Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen "Gitti" Denilen Kar Yağışı İçin Yeniden Tarih Verdi

'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. Meteoroloji, 15 Şubat Pazar hava durumunu paylaştı. Bugün Türkiye'de bahar havası yaşanacak. Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

9 kente ise sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı yapılan kentler şöyle:

Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Muğla.