onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Deprem İçin Riskin En Az Olduğu Yerleri Açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Deprem İçin Riskin En Az Olduğu Yerleri Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2026 - 00:35

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avrupa’daki deprem risk haritalarını değerlendirerek kıtanın en güvenli ülkelerini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde konuşan Ercan, Türkiye’de yaşamayı sürdürecekler için sarsıntı riskinin en düşük olduğu il ve ilçeleri de sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Övgün Ahmet Ercan güvenli yaşam alanlarına dair açıklama yaptı.

Övgün Ahmet Ercan güvenli yaşam alanlarına dair açıklama yaptı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren binlerce kişiyi anarken, deprem gerçeği ve yapı güvenliği yeniden gündeme geldi. Bu süreçte Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı.

Avrupa’daki deprem haritalarını inceleyen Ercan, hem kıta genelinde hem de Türkiye’de görece daha güvenli yaşam alanlarına ilişkin tespitlerini kamuoyuyla paylaştı.

Ercan önce Avrupa'daki güvenli ülkeleri sıraladı.

Ercan önce Avrupa'daki güvenli ülkeleri sıraladı.

Prof. Dr. Ercan değerlendirmesinde ilk olarak Avrupa’daki sismik risk dağılımına odaklandı. Deprem tehdidinin oldukça düşük olduğu ülkeleri sıralayan Ercan, “Avrupa’da deprem kaygısı olmadan yaşamak isteyenler için öne çıkan ülkeler şunlar” diyerek şu listeyi paylaştı:

Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Belarus (Beyaz Rusya), Polonya ve Ukrayna.

Ardından Türkiye'deki güvenli il ve ilçelere değindi.

Ardından Türkiye'deki güvenli il ve ilçelere değindi.

Prof. Dr. Ercan, değerlendirmesinin devamında Türkiye içindeki görece düşük riskli alanlara da işaret etti. Fay hatlarına uzaklık ve zemin özelliklerini dikkate aldığını belirten Ercan, ülkede yaşamayı sürdürecekler için sismik tehlikenin daha sınırlı olduğu bölgeleri paylaştı.

Ercan’a göre Türkiye’de kalmayı tercih edenler için Karadeniz kıyı kuşağının tamamı ile Mardin, Batman, Siirt ve Alanya, deprem riski açısından daha güvenli seçenekler arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın