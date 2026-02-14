Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Deprem İçin Riskin En Az Olduğu Yerleri Açıkladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avrupa’daki deprem risk haritalarını değerlendirerek kıtanın en güvenli ülkelerini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde konuşan Ercan, Türkiye’de yaşamayı sürdürecekler için sarsıntı riskinin en düşük olduğu il ve ilçeleri de sıraladı.
Övgün Ahmet Ercan güvenli yaşam alanlarına dair açıklama yaptı.
Ercan önce Avrupa'daki güvenli ülkeleri sıraladı.
Ardından Türkiye'deki güvenli il ve ilçelere değindi.
