Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Deprem İçin Riskin En Az Olduğu Yerleri Açıkladı

Prof. Dr. Ercan, değerlendirmesinin devamında Türkiye içindeki görece düşük riskli alanlara da işaret etti. Fay hatlarına uzaklık ve zemin özelliklerini dikkate aldığını belirten Ercan, ülkede yaşamayı sürdürecekler için sismik tehlikenin daha sınırlı olduğu bölgeleri paylaştı.

Ercan’a göre Türkiye’de kalmayı tercih edenler için Karadeniz kıyı kuşağının tamamı ile Mardin, Batman, Siirt ve Alanya, deprem riski açısından daha güvenli seçenekler arasında yer alıyor.