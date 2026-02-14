Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan "Toşko" ve Berkcan Güven'in Test Sonucu Çıktı
Ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerin test sonuçları da gelmeye başladı. Son olarak 'Toşko' ismiyle bilinen fenomen ile Berkcan Güven'in test sonuçlarını gazeteci Burak Doğan paylaştı.
İki ismin de pozitif çıktığı öğrenildi.
Ünlülere yönelik operasyonda yasaklı maddeyle ilgili test sonuçları gelmeye başladı.
İki isim de pozitif çıktı.
