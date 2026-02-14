onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan "Toşko" ve Berkcan Güven'in Test Sonucu Çıktı

Hakan Karakoca
14.02.2026 - 19:58

Ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerin test sonuçları da gelmeye başladı. Son olarak 'Toşko' ismiyle bilinen fenomen  ile Berkcan Güven'in test sonuçlarını gazeteci Burak Doğan paylaştı. 

İki ismin de pozitif çıktığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik operasyonda yasaklı maddeyle ilgili test sonuçları gelmeye başladı.

Birçok ismin gözaltına alındığı operasyonda test sonuçları açıklanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya'nın test sonucu negatif çıkmıştı. Bugün ise Toşko ve Berkcan Güven'in test sonuçları duyuruldu.

İki isim de pozitif çıktı.

Gazeteci Burak Doğan, X hesabından yaptığı paylaşımda “Toşko” olarak tanınan Mazlum Aktürk’ün testi pozitif çıktı.' ifadelerini kullandı. 

Doğan, Berkcan Güven'in de pozitif çıktığını açıkladı.

