İngiltere'de Yaşayan Bir Kişi Günübirlik Alışveriş İçin Türkiye'ye Gelerek Tasarruf Etti

Türkiye’de yalnızca 6 saat kalan Cox, İngiltere’de de satılan pek çok uluslararası markayı Türkiye’de belirgin şekilde daha düşük fiyatlara satın alabildiğini söyledi. Örneğin bir diş macunu Türkiye’de 1.71 sterline (102 TL) satılırken İngiltere’de 5 sterlin (299 TL) seviyesinde. 1,4 kilogramlık kakaolu kahvaltılık gevrek Türkiye’de 2.24 sterlin (134 TL), İngiltere’de ise 13.20 sterlin (788 TL). Bir paket cips Türkiye’de 84 peniye (50 TL) alınabilirken İngiltere’de 2.50 sterlin (149 TL). Çikolata fiyatı da Türkiye’de 2.72 sterlin (162 TL) iken İngiltere’de 3.98 sterlin (238 TL) olarak görülüyor.

Cox’un seyahat ve alışveriş için yaptığı toplam harcama da dikkat çekti. Antalya’ya gidiş-dönüş uçak bileti için 33.01 sterlin (1970 TL), şehir içi tramvay ulaşımı için 1.44 sterlin (86 TL) ve market alışverişi için 34.34 sterlin (2050 TL) ödedi. Böylece uçuş ve tüm masraflar dahil toplam harcaması 68.79 sterlin (4106 TL) oldu. Cox, bu tutarın İngiltere’de aynı ürünleri satın alması durumunda ödeyeceği miktardan daha düşük olduğunu ifade etti.