İngiltere'de Yaşayan Bir Kişi Günübirlik Alışveriş İçin Türkiye'ye Gelerek Tasarruf Etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kupon kralı" olarak biliniyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Market alışverişi için 2 bin mil yaptı.
Harcama kalemlerini sıraladı, Türkiye çok ucuz kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın