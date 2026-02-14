onedio
İngiltere'de Yaşayan Bir Kişi Günübirlik Alışveriş İçin Türkiye'ye Gelerek Tasarruf Etti

Hakan Karakoca
14.02.2026 - 18:30

İngiltere’de yükselen gıda fiyatları dikkat çeken bir örnekle gündeme geldi. Bir genç, Türkiye’ye uçup yaptığı market alışverişinin, uçak bileti dahil ülkedeki alışverişten daha ucuza mal olduğunu söyledi.

"Kupon kralı" olarak biliniyor...

İngiltere’de artan gıda fiyatları tüketicileri farklı yollar aramaya iterken, “Kupon Kralı” lakaplı Jordon Cox’un Türkiye deneyimi gündem oldu. Cox, İngiltere’den Türkiye’ye gidip aynı ürünleri satın almasına rağmen uçuş ve ulaşım masrafları dahil toplamda daha az harcadı.

Market alışverişi için 2 bin mil yaptı.

27 yaşındaki İngiliz Jordon Cox, ülkedeki fiyat artışını karşılaştırmak için günübirlik Antalya’ya gidip döndü. Yaklaşık 2 bin mil uçan Cox, uçak ve ulaşım dahil toplam harcamasının İngiltere’deki aynı market alışverişinden daha düşük olduğunu açıkladı.

Harcama kalemlerini sıraladı, Türkiye çok ucuz kaldı.

Türkiye’de yalnızca 6 saat kalan Cox, İngiltere’de de satılan pek çok uluslararası markayı Türkiye’de belirgin şekilde daha düşük fiyatlara satın alabildiğini söyledi. Örneğin bir diş macunu Türkiye’de 1.71 sterline (102 TL) satılırken İngiltere’de 5 sterlin (299 TL) seviyesinde. 1,4 kilogramlık kakaolu kahvaltılık gevrek Türkiye’de 2.24 sterlin (134 TL), İngiltere’de ise 13.20 sterlin (788 TL). Bir paket cips Türkiye’de 84 peniye (50 TL) alınabilirken İngiltere’de 2.50 sterlin (149 TL). Çikolata fiyatı da Türkiye’de 2.72 sterlin (162 TL) iken İngiltere’de 3.98 sterlin (238 TL) olarak görülüyor.

Cox’un seyahat ve alışveriş için yaptığı toplam harcama da dikkat çekti. Antalya’ya gidiş-dönüş uçak bileti için 33.01 sterlin (1970 TL), şehir içi tramvay ulaşımı için 1.44 sterlin (86 TL) ve market alışverişi için 34.34 sterlin (2050 TL) ödedi. Böylece uçuş ve tüm masraflar dahil toplam harcaması 68.79 sterlin (4106 TL) oldu. Cox, bu tutarın İngiltere’de aynı ürünleri satın alması durumunda ödeyeceği miktardan daha düşük olduğunu ifade etti.

