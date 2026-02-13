Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin Halen Mesut Özil'e Para Ödediğini Açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpte Mesut Özil iddiası gündeme damga vurdu. Fenerbahçe’nin olaylı bir ayrılıkla yollarını ayırdığı ve aktif futbol kariyerini noktalayan dünyaca ünlü oyuncuya hâlâ ödeme yaptığı öne sürüldü. İddialara göre taraflar arasındaki sözleşmeye ilişkin bazı maddeler yürürlükte kalmaya devam ediyor. İşte sona ermediği konuşulan anlaşmanın ayrıntıları...