onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin Halen Mesut Özil'e Para Ödediğini Açıkladı

Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin Halen Mesut Özil'e Para Ödediğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2026 - 22:54

Sarı-lacivertli kulüpte Mesut Özil iddiası gündeme damga vurdu. Fenerbahçe’nin olaylı bir ayrılıkla yollarını ayırdığı ve aktif futbol kariyerini noktalayan dünyaca ünlü oyuncuya hâlâ ödeme yaptığı öne sürüldü. İddialara göre taraflar arasındaki sözleşmeye ilişkin bazı maddeler yürürlükte kalmaya devam ediyor. İşte sona ermediği konuşulan anlaşmanın ayrıntıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayrılalı yıllar oldu ama halen bütçede yer ediyor.

Ayrılalı yıllar oldu ama halen bütçede yer ediyor.

Fenerbahçe’nin 2021’de büyük beklentiler ve dikkat çeken bir imza töreniyle transfer ettiği Mesut Özil’in, ayrılığının üzerinden zaman geçmesine karşın kulübe finansal açıdan etkisinin sürdüğü ileri sürüldü. İddialara göre, sözleşmeye bağlı bazı yükümlülükler Sarı-lacivertli ekibin bütçesinde hâlâ yer tutuyor.

"Fenerbahçe hala ödeme yapıyor"

"Fenerbahçe hala ödeme yapıyor"

Spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe’nin mali durumu ve transfer planlamasına ilişkin değerlendirmelerinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hamzaoğlu, sarı-lacivertli kulübün, futbolu bırakan ve olaylı bir ayrılık yaşayan Mesut Özil’e ödemelerinin sürdüğünü öne sürdü.

Mesut Özil'in, fesih şartları gereği alacaklarının taksitlendirilerek ödenmeye devam ettiği iddiası sosyal medyada da tepki çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın