Ortak Yayın Geliri Konusunda 3 Büyükler 14 Takıma Karşı Birleşip Ortak Karar Aldı

Kulüpler Birliği’nde dün gerçekleştirilen toplantıda kulüplerin gelirlerinin artırılmasına yönelik başlıklar ele alındı. Gündeme gelen konulardan biri de yayın gelirlerinin tüm kulüpler arasında ortak şekilde dağıtılması önerisi oldu.

HT Spor’un haberine göre söz konusu teklif 14 kulübün “evet” oyu ile kabul edilirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş öneriye karşı çıktı.