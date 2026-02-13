Ortak Yayın Geliri Konusunda 3 Büyükler 14 Takıma Karşı Birleşip Ortak Karar Aldı
Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında yayın gelirlerinin artırılmasına yönelik sunulan ortak dağıtım önerisi 14 kulüp tarafından kabul edildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise söz konusu teklife onay vermedi.
14 kulübe karşı birleştiler.
Son kararı TFF verecek.
