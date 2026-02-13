onedio
Ortak Yayın Geliri Konusunda 3 Büyükler 14 Takıma Karşı Birleşip Ortak Karar Aldı

Ortak Yayın Geliri Konusunda 3 Büyükler 14 Takıma Karşı Birleşip Ortak Karar Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2026 - 19:48

Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında yayın gelirlerinin artırılmasına yönelik sunulan ortak dağıtım önerisi 14 kulüp tarafından kabul edildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise söz konusu teklife onay vermedi.

Kulüpler Birliği’nde dün gerçekleştirilen toplantıda kulüplerin gelirlerinin artırılmasına yönelik başlıklar ele alındı. Gündeme gelen konulardan biri de yayın gelirlerinin tüm kulüpler arasında ortak şekilde dağıtılması önerisi oldu.

HT Spor’un haberine göre söz konusu teklif 14 kulübün “evet” oyu ile kabul edilirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş öneriye karşı çıktı.

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantıda alınan kararı Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti.

Yayın gelirlerinin ortak dağıtımına ilişkin nihai kararın ise TFF’nin inisiyatifine bırakıldığı bildirildi.

