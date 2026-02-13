Epstein Belgelerinde Doktor Mehmet Öz'ün Adı da Geçiyor
ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Epstein dosyalarında, Trump döneminde üst düzey sağlık görevi üstlenen Mehmet Öz’ün, 2016’da hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’i Sevgililer Günü partisinde ağırlamak üzere davet ettiği bilgisi yer aldı.
Belgeler, Epstein’in siyaset ve iş çevreleriyle kurduğu temasları bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.
Sevgililer Günü partisine çağırmış.
Belgeler arasında "tamamen karartılmış" bir mesaj da bulunuyor.
TV yıldızıydı devlet görevlisi oldu.
