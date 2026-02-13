onedio
Epstein Belgelerinde Doktor Mehmet Öz'ün Adı da Geçiyor

Hakan Karakoca
13.02.2026 - 18:52

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Epstein dosyalarında, Trump döneminde üst düzey sağlık görevi üstlenen Mehmet Öz’ün, 2016’da hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’i Sevgililer Günü partisinde ağırlamak üzere davet ettiği bilgisi yer aldı.

Belgeler, Epstein’in siyaset ve iş çevreleriyle kurduğu temasları bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

Sevgililer Günü partisine çağırmış.

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarında yer alan bilgilere göre Mehmet Öz, 1 Şubat 2016’da Jeffrey Epstein’e “Mehmet ve Liza Öz’ün Sevgililer Günü Kutlaması” başlıklı bir e-posta göndererek dijital davetiye bağlantısını iletti. Söz konusu davetin, Epstein hakkındaki ilk cinsel suçlamaların kamuoyuna yansımasından yaklaşık on yıl sonra gönderildiği kaydedildi.

Mehmet Öz’ün, Donald Trump döneminde Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Başkanlığı görevini yürütmüş olması da belgelerdeki daveti daha dikkat çekici hale getirdi.

Belgeler arasında "tamamen karartılmış" bir mesaj da bulunuyor.

Haberde, Mehmet Öz’ün Epstein soruşturması kapsamında herhangi bir yasa dışı faaliyetle suçlanmadığı özellikle belirtildi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yapılan yorum talebine yanıt vermedi.

Dosyada Öz’ün adının geçtiği başka yazışmaların da bulunduğu aktarıldı. Bunlar arasında 1 Ocak 2016 tarihli “Dr. Öz” başlıklı bir e-posta, içeriği tamamen karartılmış bir mesaj ve 2012 tarihli, “yarın akşam için güncellenmiş evet listesi” ifadesinin yer aldığı bir davet yazışması bulunuyor. Söz konusu mesajların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

TV yıldızıydı devlet görevlisi oldu.

65 yaşındaki Mehmet Öz, kalp ve damar cerrahı olarak edindiği mesleki ünün ardından televizyon dünyasında geniş kitlelere ulaştı. On yılı aşkın süre ekrana gelen The Dr. Oz Show ile milyonlarca izleyiciye sağlık içerikli programlar sundu. Öz, ilerleyen dönemde Donald Trump yönetiminde üst düzey bir kamu görevine getirildi.

