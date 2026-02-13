Epstein Belgelerinde Doktor Mehmet Öz'ün Adı da Geçiyor

Haberde, Mehmet Öz’ün Epstein soruşturması kapsamında herhangi bir yasa dışı faaliyetle suçlanmadığı özellikle belirtildi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yapılan yorum talebine yanıt vermedi.

Dosyada Öz’ün adının geçtiği başka yazışmaların da bulunduğu aktarıldı. Bunlar arasında 1 Ocak 2016 tarihli “Dr. Öz” başlıklı bir e-posta, içeriği tamamen karartılmış bir mesaj ve 2012 tarihli, “yarın akşam için güncellenmiş evet listesi” ifadesinin yer aldığı bir davet yazışması bulunuyor. Söz konusu mesajların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.