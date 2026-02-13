Memura İki Asgari Ücret İkramiye Teklifi Meclise Geldi

Devlet Memurları Kanunu’na getirilen değişiklikle, 4 üncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında istihdam edilen memurlara her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez tatil ikramiyesi ödenmesi öngörülüyor. Her ikramiye, ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında olacak, vergiden muaf olacak, haczedilemeyecek ve sosyal güvenlik primine dahil edilmeyecek. Uygulama usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.