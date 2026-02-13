onedio
Memura İki Asgari Ücret İkramiye Teklifi Meclise Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2026 - 17:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifi, memurları ilgilendiriyor. Teklif yasalaşırsa, kamu çalışanlarına yılda iki kez, asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi öngörülüyor. Bu adım, özellikle düşük gelirli memurların ekonomik durumunu desteklemeyi hedefliyor.

Memurların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler öne çıktı: 

“Devlet memurları, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla fedakârca görev yapmakta; ancak artan yaşam maliyetleri, enflasyon ve sosyal giderler karşısında dinlenme, tatil ve sosyal yaşama katılım imkânları her geçen gün azalmaktadır. Anayasanın 50'nci maddesi kapsamında dinlenme hakkı çalışanların temel hakları arasında yer almakta olup, bu hakkın fiilen kullanılabilmesi için ekonomik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.”

Memurların yaşam kalitesinin artırılması ve hak ettikleri sosyal desteklerin sağlanması, bu gerekçenin merkezinde yer alıyor.

"Yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi..."

Ayrıca, teklif kapsamında “Devlet memurlarına yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesi; memurların sosyal refahını artıracak, çalışma motivasyonunu güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin etkinliğine olumlu katkı sağlayacaktır.” Ancak uygulamanın bütçe üzerindeki etkisi, ödeme takvimi ve kapsamı gibi detayların da titizlikle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sunulan teklif Komisyon’a sevk edildi.

Devlet Memurları Kanunu’na getirilen değişiklikle, 4 üncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında istihdam edilen memurlara her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez tatil ikramiyesi ödenmesi öngörülüyor. Her ikramiye, ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında olacak, vergiden muaf olacak, haczedilemeyecek ve sosyal güvenlik primine dahil edilmeyecek. Uygulama usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
