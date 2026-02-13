Memura İki Asgari Ücret İkramiye Teklifi Meclise Geldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifi, memurları ilgilendiriyor. Teklif yasalaşırsa, kamu çalışanlarına yılda iki kez, asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi öngörülüyor. Bu adım, özellikle düşük gelirli memurların ekonomik durumunu desteklemeyi hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memurların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi..."
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sunulan teklif Komisyon’a sevk edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın