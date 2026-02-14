Darphane Kuruşa Veda Etti: Bazı Kuruşlar Basılmıyor ya da Sınırlı Sayıda Basılıyor
Enflasyonun satın alma gücünü aşındırmasıyla düşük nominal değerli madeni paraların günlük kullanımındaki işlevi giderek zayıfladı. Değer kaybı arttıkça küçük kupürler dolaşımda daha az tercih edilir hale gelirken, bu tablo Darphane’nin üretim politikasına da yansıdı.
Son yıllarda düşük değerli madeni paraların basımı kademeli biçimde azaltılırken üretim ağırlığı daha yüksek tutarlara yöneldi. Darphane, 2026’da da sınırlı ve seçici basım yaklaşımını sürdürerek küçük kupürlerde üretimi düşük seviyede tutmayı planlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Darphane verileri açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25 Kuruş, 2025'te hiç üretilmedi.
En büyük madeni paraya sakız bile alınmıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
En büyük kağıt parasıyla bir burger alınamayan ekonomimizde kuruşa kimse üzülmez.
en büyük madeni parayla sakız alınamıyor, en büyük kağıt parayla 200 Gr kıyma alınamıyor. rezil bir durum. utanan yok ahlaksız heriflerde
Şimdi sizin kafanızda iki soru var: 1 Darphane nedir? 2 Neden vardır?