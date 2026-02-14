Darphane Kuruşa Veda Etti: Bazı Kuruşlar Basılmıyor ya da Sınırlı Sayıda Basılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 Ocak ayında toplam 37 milyon 890 bin adet madeni para dolaşıma sokuldu. 25 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş hiç basılmazken, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para kapsamında 5 TL’den 10 milyon adet üretildi. Ayrıca 1 TL 25 bin adet, 50 kuruş 2 milyon 70 bin adet ve 10 kuruş 180 bin adet basıldı.

Basım yapılmış olsa da 50 kuruş ve 10 kuruşun ekonomik karşılığı oldukça sınırlı kaldı. Ocakta üretilen 2 milyon 70 bin adet 50 kuruşun toplam değeri 1 milyon 35 bin TL, 180 bin adet 10 kuruşun karşılığı ise yalnızca 18 bin TL oldu. Veriler, üretimin ağırlıklı olarak 1 TL ve özellikle 5 TL üzerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.