Darphane Kuruşa Veda Etti: Bazı Kuruşlar Basılmıyor ya da Sınırlı Sayıda Basılıyor

Darphane Kuruşa Veda Etti: Bazı Kuruşlar Basılmıyor ya da Sınırlı Sayıda Basılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 18:58

Enflasyonun satın alma gücünü aşındırmasıyla düşük nominal değerli madeni paraların günlük kullanımındaki işlevi giderek zayıfladı. Değer kaybı arttıkça küçük kupürler dolaşımda daha az tercih edilir hale gelirken, bu tablo Darphane’nin üretim politikasına da yansıdı.

Son yıllarda düşük değerli madeni paraların basımı kademeli biçimde azaltılırken üretim ağırlığı daha yüksek tutarlara yöneldi. Darphane, 2026’da da sınırlı ve seçici basım yaklaşımını sürdürerek küçük kupürlerde üretimi düşük seviyede tutmayı planlıyor.

Kaynak - NEFES / İlkay Akkaya

Darphane verileri açıkladı.

Darphane verileri açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 Ocak ayında toplam 37 milyon 890 bin adet madeni para dolaşıma sokuldu. 25 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş hiç basılmazken, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para kapsamında 5 TL’den 10 milyon adet üretildi. Ayrıca 1 TL 25 bin adet, 50 kuruş 2 milyon 70 bin adet ve 10 kuruş 180 bin adet basıldı.

Basım yapılmış olsa da 50 kuruş ve 10 kuruşun ekonomik karşılığı oldukça sınırlı kaldı. Ocakta üretilen 2 milyon 70 bin adet 50 kuruşun toplam değeri 1 milyon 35 bin TL, 180 bin adet 10 kuruşun karşılığı ise yalnızca 18 bin TL oldu. Veriler, üretimin ağırlıklı olarak 1 TL ve özellikle 5 TL üzerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

25 Kuruş, 2025'te hiç üretilmedi.

25 Kuruş, 2025'te hiç üretilmedi.

Darphane verileri küçük kupürlerde üretimin son yıllarda keskin biçimde azaldığını gösterdi. 25 kuruş 2023’te 124,8 milyon, 2024’te 105,7 milyon adet basılırken 2025’te hiç üretilmedi. 50 kuruşun basımı ise 2023’te 158 milyon adetten 2025’te 37,2 milyona geriledi. 10 kuruş 2025’te yalnızca 1,08 milyon adet basılırken 5 kuruş 180 bin, 1 kuruş ise 240 bin adetle sembolik düzeyde kaldı.

En büyük madeni paraya sakız bile alınmıyor.

En büyük madeni paraya sakız bile alınmıyor.

Bugün en büyük madeni para olan 5 TL’nin alım gücü günlük harcamalarda neredeyse karşılıksız kaldı. Marketlerde tekli sakız fiyatları 7–10 lira aralığından başlarken, fal çıkan sakızlar artık 5’li paket halinde 40–60 TL’den satılıyor. Başka bir ifadeyle 5 TL ile artık bir paket değil, tek bir sakız bile almak mümkün olmuyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Arwen

En büyük kağıt parasıyla bir burger alınamayan ekonomimizde kuruşa kimse üzülmez.

Sosyal Medya

en büyük madeni parayla sakız alınamıyor, en büyük kağıt parayla 200 Gr kıyma alınamıyor. rezil bir durum. utanan yok ahlaksız heriflerde

Umut Can

Şimdi sizin kafanızda iki soru var: 1 Darphane nedir? 2 Neden vardır?