onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
100 Yıllık Aile Mirası Ayakkabıcı Kepenk İndiriyor

100 Yıllık Aile Mirası Ayakkabıcı Kepenk İndiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 20:43

Kuzey İrlanda’da 1926’dan beri hizmet veren aile şirketi McKillens, yükselen giderler ve internetten alışverişe yönelim nedeniyle kepenk indirecek. Yerel halkın sürekli kalabalık olduğunu söylediği mağazanın kapanışı kentte bir devrin bitişi olarak yorumlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

100 yıllık şirket internet alışverişine yenildi.

100 yıllık şirket internet alışverişine yenildi.

Kuzey İrlanda’da yaklaşık 100 yıldır açık olan köklü ayakkabı mağazası McKillens kapanıyor. Aile işletmesi, artan giderler, online alışverişin yükselişi ve şehir merkezindeki perakendenin gerilemesini gerekçe gösterdi.

100 yıl boyunca aynı aileye ait bir mirastı.

100 yıl boyunca aynı aileye ait bir mirastı.

McKillens ayakkabı mağazası, 1926’da Kuzey İrlanda’nın Ballymena kentinde kuruldu ve kuşaklar boyunca aynı aile tarafından işletildi. Sadık müşteri kitlesiyle bölgenin en bilinen perakende noktalarından biri haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın