100 Yıllık Aile Mirası Ayakkabıcı Kepenk İndiriyor

Kuzey İrlanda’da 1926’dan beri hizmet veren aile şirketi McKillens, yükselen giderler ve internetten alışverişe yönelim nedeniyle kepenk indirecek. Yerel halkın sürekli kalabalık olduğunu söylediği mağazanın kapanışı kentte bir devrin bitişi olarak yorumlanıyor.