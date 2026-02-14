100 Yıllık Aile Mirası Ayakkabıcı Kepenk İndiriyor
Kuzey İrlanda’da 1926’dan beri hizmet veren aile şirketi McKillens, yükselen giderler ve internetten alışverişe yönelim nedeniyle kepenk indirecek. Yerel halkın sürekli kalabalık olduğunu söylediği mağazanın kapanışı kentte bir devrin bitişi olarak yorumlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100 yıllık şirket internet alışverişine yenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100 yıl boyunca aynı aileye ait bir mirastı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın