İzmir’de Etkili Olan Kuvvetli Yağışlar Sonrasında Barajlardaki Su Miktarı Yükseldi
Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında İzmir geliyor. Kentte barajlarda yaşanan su düşüklüğü nedeniyle uzun süredir planlı su kesintileri yaşanıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinin yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı metrekareye 436,3 kilogram oldu. İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise geçtiğimiz yılı geride bıraktı.
İzmir’de son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkilese de barajlara adeta can suyu oldu.
