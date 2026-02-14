onedio
İzmir’de Etkili Olan Kuvvetli Yağışlar Sonrasında Barajlardaki Su Miktarı Yükseldi

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.02.2026 - 14:21

Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında İzmir geliyor. Kentte barajlarda yaşanan su düşüklüğü nedeniyle uzun süredir planlı su kesintileri yaşanıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinin yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı metrekareye 436,3 kilogram oldu. İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise geçtiğimiz yılı geride bıraktı.

İzmir’de son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkilese de barajlara adeta can suyu oldu.

Uzun süredir planlı su kesintilerinin yaşandığı kente su sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Çeşme Kutlu Aktaş barajlarında su seviyesi geçen yılın aynı dönemini geride bıraktı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinin yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı metrekareye 436,3 kilogram oldu. Bu miktarın 2025 yılının tamamında kaydedilen 432,1 kilogramı geçtiği belirtildi.

İzmir’in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı’nda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 28,06 olarak ölçüldü. Geçen yıl 14 Şubat’ta bu oranın yüzde 14,51 olduğu kaydedildi. Barajda kullanılabilir su hacmi ise 80 milyon 532 bin metreküp olarak açıklandı. 14 Şubat 2025’te aktif doluluk oranı yüzde 35,95 olan Balçova Barajı’nda bu oran yüzde 76’ya yükseldi. Yüzde 27,25 olan Ürkmez Barajı yüzde 72,36’ya, yüzde 6,14 olan Gördes Barajı yüzde 13,8’e, yüzde 20,66 olan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 54,44’e çıktı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
