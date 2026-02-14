onedio
Kavga Eden Yolcular Nedeniyle Uçak Acil İniş Yaptı: Ömür Boyu Men Edildiler!

14.02.2026 - 11:19

Antalya’dan İngiltere’nin Manchester kentine giden Jet2 havayoluna ait uçakta iki yolcu arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Yolcuların kavgası nedeniyle uçak Brüksel Havalimanı’na acil iniş yaptı. Kavga eden yolcular, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi.

Antalya’dan Manchester’a gitmek için havalanmıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya–Manchester uçağında meydana geldi. Antalya’dan havalanan uçakta yolcular arasında iddiaya göre ırkçı söylemler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı’na acil iniş yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi.

